Івану Драчу - 80 років!

Юрій Бублик Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Юрій Бублик

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Іван Драч

Іван Федорович поряд з іншими патріотами стояв у витоків нинішньої державної незалежності України

Сьогодні святкує 80-річчя Іван Федорович Драч!

Іван Федорович поряд з іншими патріотами стояв у витоків нинішньої державної незалежності України. Видатний поет, перекладач, драматург, кіносценарист, громадський діяч і політик – всією свою творчістю і діяльністю він утверджував українську культуру, розвивав українське мистецтво, виступав ідейним поборником незалежної від Москви Української держави.

Уже будучи студентом, Іван Федорович активно підтримував українські національні настрої, за що був виключений з Київського університету. Перші ж його вірші були критичними до радянської влади.

1989 року він був обраний першим головою Українського Народного Руху – ключової політичної сили, яка заклала фундамент української незалежності у ХХ столітті. З 2006 року знаний політик і поет був удостоєний державного звання Героя України.

Його поетична творчість перекладена з української на російську, білоруську, азербайджанську, латиську, молдавську, польську, чеську і німецьку мови.

Вітаю Івана Федоровича з Днем Народження! Бажаю довгих років життя, міцного здоров’я, нових творчих доробків у скарбницю української культурної спадщини!

Джерело: блог Юрія Бублика

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