Закриття Нацрадою «Радио Вести» - захист інформаційного простору

Юрій Бублик Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Юрій Бублик

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Радио Вести»

Найбільше обурює те, що працівники радіостанції у прямому ефірі допускають і не перешкоджають промовам прихильникам Кремля, які ображають нашу з вами честь і гідність

Нарешті на практиці почали захищати український культурно-інформаційний простір. Рішенням Нацради з питань телебачення і радіомовлення телерадіокомпанії «Дивосвіт», яка мовить під логотипом «Радіо Вєсті», відмовили у продовженні ліцензії.

Такі медійні продукти не повинні лунати в українських оселях. Адже «Радіо Вєсті» неодноразово показували прихильність до проросійських ідей. У них чотири діючі попередження. Одне з них — через пряму мову в ефірі представників бойовиків в Донецьку, в якій лунали заклики до сепаратизму. Друге — за перешкоджання діяльності Нацради, якій не надавали записи ефірів та інші факти.

Найбільше обурює те, що працівники радіостанції у прямому ефірі допускають і не перешкоджають промовам прихильникам Кремля, які ображають нашу з вами честь і гідність. Не просто так минулого року ми добивалися прийняття закону № 3822, за яким 35 % пісень та мовлення на радіостанціях повинно бути рідною мовою. Сподіваюся, що це лише початок до рішучіших заходів.

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