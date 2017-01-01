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    Думки вголос

    Трамп знатно потролив Росію

    • Леонід Ємець

      Народний депутат

    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка

    Пам'ятаєте як Трамп, ще будучи кандидатом, майже відкрито заявляв що конфлікт в Україні це щось внутрішне? Президенство явно відкрило йому очі

    Лавров, значить, демонструє фотки із Трампом як символ дружби і підтримки США політики Путіна? Правда трошечки в порушення протоколу, бо зустріч міністра РФ і президента США, була робоча і абсолютно субординована. Тобто президент задавав питання, а міністр на них відповідав. І такий формат просто не передбачає спільних фото по результатам.

    Дозволяється лише фото для особистої колекції, не для оприлюднення. (В мене наприклад такі фото є з прем'єр міністром Японії, і такі моменти заздалегідь обговорюють).

    І Лавров, коли порушував протокол, як професійний дипломат із величезним стажем, чітко розумів що іде на провокацію. Росія хотіла «пощупати» Трампа на реакцію? Ну 50 томагавків в Сирії вони вже отримали. 

    А тепер, в своєму твітері Трамп чітко і без сантиментів визнав Росію воюючою стороною із Україною. Адже встановити мир між країнами можливо лише в стані війни.

    Пам'ятаєте як Трамп, ще будучи кандидатом, майже відкрито заявляв що конфлікт в Україні це щось внутрішнє? Президентство явно відкрило йому очі.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Павло Клімкін дипломатія США Сергій Лавров Дональд Трамп
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