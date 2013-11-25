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    Думки вголос

    Опозиційні стратеги, дії натовпу треба планувати

    • Юрій Макаров
      Журналіст
    • 25 Листопада, 2013, 11:21
    • Розсилка

    А тепер я зі своїми п’ятьма копійками? Середній українець на двадцять років доросліший від тих, хто стояли на сцені (перепрошую, мої улюблені Сергій Рахманін і Мустафа Найєм, я розумію, що вас просто стихією занесло в це товариство). Особливо естетично ображає Турчинов у ролі конферансьє: брак ідей і харизми не компенсується відтренованим до автоматизму голосом з обертонами віри в своє лідерство.

    Партійні прапори в натовпі провокують нейродерміт і логічне запитання: невже тут теж хтось за гроші, як там, на Михайлівській у орків? По очах бачу, що ні, але прапори сіють сумніви, які нікому не потрібні. Краще б їх замінити на саморобні плакати, там хоча б спостерігався креатив: «Переходь на світлий бік сили!»

    У всіх на вустах логічне питання: «В кого є план?» «У тебе є план?» Хоча б план А, не кажучи вже про план Б? Якого, блін, Хайдеггера! Хто не передбачив, що підуть громити Кабмін? Ой, вибачте, це спонтанно! Стратеги, курва! А якщо не спонтанно? В армії хтось служив? Може, єдиний сенс того, що людям мого віку читали історію КПРС, у тому, щоби усвідомити, що дії натовпу треба планувати. Хто відповідальний за дружини? А хто за агітацію серед «Беркута»? Ним взагалі хтось займається? Ні, ви скажіть, хто займається «Беркутом»? Гаркавий саме цього вчив. А, у вас, здається, був незалік?

    І, головне, навіщо взагалі йти до Адміністрації, до Ради, до Кабміну? Хіба сьогодні не вихідний день? Last but not least: ЯКА СУКА ПЕРЕМОНТУВАЛА ДЕРЖАВНИЙ ГІМН, порізавши на шматки, щоби його неможливо було співати?! Тепер позитивне: справді багато людей. 100 чи 150, це треба рахувати, кажуть, є програми, які вміють це робити за фотографією. Але 100 – теж чимало. Люди в натовпі були цілком самодостатні. Ми знову, як і 9 років тому, переконалися, що навколо не суцільні жлоби. Це – найбільший позитив: треба час від часу підживлювати почуття ліктя.

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