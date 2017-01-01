Безвізовий режим з ЄС: Україна нарешті змогла реалізувати складну комплексну програму

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвізовий режим з ЄС

Незважаючи на потужну інформаційну хвилю проти безвізового режиму, керівництво ЄС все-таки розібралося в ситуації, і прийняло правильне рішення

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Сегодня, после решения Совета ЕС по безвизу, вспомнил, как редакция одного из крупнейших интернет-изданий Украины написала открытое письмо и дружно подписалась под ним в полном составе, с обращением к Европейскому союзу не давать Украине безвизовый режим, из-за того, что якобы руководство Украины сорвало создание системы электронного декларирования.

Мои коллеги-журналисты использовали весь свой авторитет, чтобы сорвать для своей страны реализацию ключевой внешнеполитической инициативы. И это письмо получило тысячи лайков и перепостов.

Сейчас оказалось, что коллеги не разобрались в ситуации, и оболгали свое собственное государство.

Конкурс на создание системы электронного декларирования, как выяснилось, был организован представительством ПРОООН на средства правительства Дании, к сожалению, абсолютно непрозрачно, по совершенно коррупционной закрытой схеме. Конкуренцию на конкурсе ограничили искусственно, выбросив неугодного конкурента. Победила небольшая компания, которая не имела опыта такой работы, и она, естественно, не сумела справиться с порученным делом в установленные сроки.

Но при помощи государства электронное декларирование вступило в строй. Пусть и с большими проблемами, но сроки не были сорваны, и декларации госслужащих были обнародованы.

Украина, таким образом, в полном объеме выполнила все обязательства, которая взяла перед Европейским союзом в части создания новых антикоррупционных органов и нового антикоррупционного законодательства.

Руководство ЕС убедилось, что наше государство добросовестно выполнило все требования по безвизовому режиму. И это стало прецедентом - потому что впервые для достижения внешнеполитической цели Украина реализовала сложный комплекс структурных реформ, включая создание новых институтов власти, новой отрасли законодательства.

То есть руководство ЕС разобралось в нашей ситуации грамотней, чем это сделали некоторые ведущие украинские журналисты. Увы.

Подумалось, что то серьезный урок для средств массовой информации и журналистов. Надо четко разделять негативное отношение к тем или иным политическим лидерам и не пытаться в результате личной неприязни дискредитировать государство. Потому что за государством стоит народ, и в данном случае, интеграция в ЕС была одной из целей, ради которых народ вышел на революцию, защищает Родину в ходе войны за независимость.

Я очень рад, что несмотря на мощную информационную волну против безвиза, руководство ЕС все-таки разобралось в ситуации, и приняло правильное решение. Это первый шаг, когда Украина реализовала комплексную программу для достижения конкретных целей, и программа получилась.

Это радость не потому, что безвиз нам что-то сразу практически принесет, а потому что это стандарт внешнеполитической работы, программирования, которому государство должно следовать всегда.

А мы, журналисты, и я лично тоже, иногда ошибаемся, увы, из всего этого надо делать выводы, исправлять их и учитывать в работе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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