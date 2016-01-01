Чи домовлятиметься влада з утікачем Онищенком?

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Онищенко

Складається враження, що Онищенко не хоче псувати відносини з владою, бо розраховує повернутися в Україну

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Прошел месяц с начала самого громкого политического коррупционного скандала с участием президента Порошенко. Беглый нардеп Александр Раджабович Онищенко (Кадыров) заявил, что опубликует записи разговоров о коррупции с президентом Петром Порошенко - о подкупе политиков, о черных коррупционных схемах хищений. За этот месяц Онищенко дал множество интервью, да вот только забыл сделать самое главное - опубликовать все-таки хотя бы одну запись и дать показания Национальному антикоррупционному бюро. А без этого невозможно провести расследование уголовного дела, открытого в НАБУ. Онищенко, очевидно, не торопится кого-то разоблачать - он провел предпродажную подготовку записей, и рассчитывает их реализовать по самой выгодной цене.

«Кассетный» скандал майора Мельниченко изначально имел честную логику. Вначале опубликовали убийственный разговор президента Кучмы, с этого все началось.

Возникает впечатление, что Онищенко не хочет насовсем портить отношения с властями, потому что рассчитывает вернуться в Украину - единственную страну в мире, где ему удалось положить себе в карман десятки миллионов долларов ничего не создавая и не работая, а просто заручившись поддержкой некоторых руководителей действующей власти, и поручив своим бухгалтерам и «обнальщикам» выводить на свои счета и счета продажных политиков прибыль государственного предприятия - на данный момент доказан ущерб в 3,5 миллиарда гривен.

Онищенко есть что рассказать и без записей. Как и с кем он договаривался, чтобы выводить деньги, кому сколько заносил, кто ему давал отсрочки по выплатам налогов. Но Онищенко молчит об этом - и очевидно, хочет использовать скандал для того, чтобы сохранить свое имущество и свои деньги, а возможно и свои другие криминальные схемы, созданные им в Украине.

Но несмотря на умалчивание фактов Онищенко, теперь у украинской власти возникли обязательства. После выдвижения Онищенко обвинения в государственной измене, необходимы решительные меры по аресту всего имущества, всех средств беглеца. Ответить на обвинения, которые дискредитируют государство можно только тем, что все пути назад Онищенко должны быть отрезаны. Ему есть что терять в Украине. Если такие решительные меры не предпринимаются, значит вероятность «договорняка» с Онищенко - это реальность. И фактически полное признание вины президента, которого Онищенко обвиняет. А это не меньший позор, чем записи, которые мы до сих пор так и не услышали.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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