Дві війни в Чечні. Важливі уроки для України

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прорив загону Хаттаба і Басаєва і розгром 6-ї роти російських десантників під Улус-Керт 29-го лютого-1 березня 2000 року.

Мовою оригіналу

Тактические уроки. Сражение на высоте 776 у села Улус-Керт 29 февраля-1 марта 2000 года, достойно своего места в военной истории как пример феноменально самоотверженных и грамотных действий чеченского ополчения. Российские десантники в целом проявили смелость и стойкость, однако были уничтожены. Причины разгрома сохраняют значение и в современной войне в войне против РФ на Донбассе.

Бой стал знаменитым благодаря широко воспетому мифу российских СМИ о якобы огромных потерях чеченского отряда эмира Хаттаба и Шамиля Басаева, и из-за почти полного уничтожения отборного российского подразделения. По российским данным, 2500 боевиков атаковали десантников, и потеряли до 500 человек убитыми. Однако о том, что гибель 6-й роты не подвиг, а унизительное поражение, российские военные знают – не случайно командир 104-го полка Меленьев после боя был направлен на понижение начальником штаба бригады, а в отношении него военная прокуратура РФ возбудила уголовное дело за халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Что-то пошло не так. Что?

Реальную картину боя можно восстановить сейчас по свидетельствам очевидцев с российской и чеченской стороны.

Война в Чечне была главной частью избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Путина. Выборы были намечены на 29 марта – и потому военное командование получило приказ завершить войну любой ценой до этого срока – то есть занять крупнейшие населенные пункты Чечни.

Одним из последних пунктов сопротивления Ичкерии остался Шатой. С 9 февраля российские войска штурмовали город, контактные бои шли две недели. И 28 февраля чеченские отряды скрытно оставили село и пошли на прорыв.

Отряд эмира Хаттаба и Шамиля Басаева прорывался в горы через село Улус-Керт через Аргунское ущелье. Положение чеченцев было безнадежным. Их общая численность составляла согласно большинству чеченских источников 1300 человек, включая раненых и больных. Они были истощены долгими боями без отдыха. Им предстояло отходить по горам, чтобы оторваться от преследования им надо было совершить марш до 50 километров, причем по непроходимой для транспорта местности. Все снаряжение и оружие пришлось нести на руках, лошадей для транспортировки не хватало. Разумеется, у чеченцев был только носимый запаса боеприпасов. Они могли нести на себе буквально несколько единиц тяжелого вооружения – 1 или 2 миномета. Российская авиация и вертолеты господствовали в воздухе, а российское командование располагало крупными резервами. Главная проблема – направление отхода отряда просчитывалось, и на вероятные пути отхода российское командование перебросило подразделения 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, с артиллерией и бронетехникой.

28 февраля чеченский дозор столкнулся с 3-й ротой 104-го полка на входе в ущелье. Десантники развернули оборону, окопались, и командовавший чеченцами Хаттаб понял, что шансов на прорыв здесь нет. У чеченцев не было сил для прорыва организованной обороны,и их разведка начала искать путь в обход российского опорного пункта. И вот ночью чеченцы без отдыха пошли по горам дальше в обход от Улус-Керт. на Сельментаузен. Хаттабу надо было действовать быстро, потому что теперь российское командование знало, что он прорывается в этом направлении. Чтобы закрыть последний возможный путь отхода командир 104-го полка Мелентьев направил под командованием комбата 2-го батальона МАрка Евтюхина 6-ю роту для занятия высоты 776.

29 февраля стал днем триумфа российских генералов. Над Шатоем был поднят российский флаг. Министр обороны маршал Игорь Сергеев в 12 часов заявил, что “война в Чечне окончена”. И.о. командующего Объединенной группировкой войск в Чечне Геннадий Трошев заявил, что “полномаштсбаная общевойсковая операция завершена”. Это с помпой разнес ли российские СМИ – генералам хотелось побыстрей подарить Путину победу в войне и на выборах.

В условиях этой эйфории Трошев не предпринял мер, чтобы уточнить состав сил и группировку отходящих чеченцев. Российская разведка, несмотря на хорошую погоду и полное господство в воздухе, не сумела обнаружить прорыв чеченского отряда. Поэтому войска были развернуты на широком фронте, никакой информации о противнике российские десантники не получили. Они также думали, что чеченцы разбиты, разбегаются по горам, и потому серьезным противником не станут.

Солдаты 6-й роты сразу после одного марша были направлены в новый поход. Чтобы добраться до высоты надо было пройти по горным тропам 15 километров, и при этом пересечь горную речку, а главные силы полка остались на другой стороне. Комбат Евтюхин не владея информацией о противнике, предполагал, что 90 десантников 6-й роты и разведвзвода вполне достаточно, чтобы справиться с любой угрозой со стороны даже крупных чеченских групп. Боя на высоте российские командиры не предполагали, и думали, что сумеют занять позиции без помех. Поэтому вместо оружия и боеприпасов, солдаты получили приказ нести на себе палатки и печки. Несмотря на наличие 13 офицеров, группа Евтюхина двигалась не организованно, растянувшись на 5 километров. Двое солдат натерли ноги и вернулись в лагерь – их долго не могли найти.

Переход по горам резко снизил боеспособность подразделения. Далеко не все переутомленные солдаты были способны быстро передвигаться и быстро оценивать обстановку, вести наблюдение за местностью.

6-я рота начала подъем на высоту, разведдозор выдвинулся вперед, и в этот момент примерно в 12.30 29 февраля внезапно столкнулся с чеченским дозором, бой был коротким, десантники захватили в плен одного чеченца и начали отход к роте. Чеченцы начали преследование российского дозора.

Маршал Сергеев отрапортовал о мире в Чечне на телеканалах а в районе высоты 776 началось сражение. Десантники не успели выйти на высоту и закрыть последний маршрут Хаттаба – чеченский передовой отряд также вышел к высоте – и завязался встречный бой.

Третий взвод 6-й роты был обнаружен и внезапно атакован чеченским подразделением, во время подъема на высоту на открытом месте. Обнаружить приближение чеченцев десантники не сумели. Чеченцы не ограничились обстрелом – они пошли вперед, и ответный огонь их не остановил. В результате в коротком бою почти весь взвод был уничтожен.

Надо отметить, что несмотря на невыгодные условия боя, подполковник Евтюхин сохранил управление подразделением, и имея несколько часов, чтобы отступить, все-таки принял решение выполнить боевую задачу, занять высоту и задержать чеченцев до подхода подкреплений. Учитывая обстановку, это было смелое решение, и при этом продуманное. Окопаться как следует и развернуть оборону россияне уже не могли – и

это имело для них тяжелые последствия.

Здесь надо отметить и огромный риск для прорывавшихся чеченцев. Если бы россияне успели развернуть оборону, то шансов у чеченцев прорваться не было бы. При свете дня атака была безумием. Однако Хаттаб по первому столкновению, очевидно, понял, что десантники не успели закрепиться. Чеченцы сумели понять, что противник не успел развернуть оборону, и что дальнейшая попытка найти щель для обхода смысла не имеет – прорываться надо здесь и сейчас, это последний шанс. Обычно чеченское ополчение применяло засадную тактику, и не штурмовало в лоб позиции. Но здесь не было вариантов кроме лобового штурма прямо под огонь российских десантников. И чеченцы показали, как они способны атаковать.

В 16.00 отряд Хаттаба пошел в атаку. Была создана ударная группа в 70 бойцов самых крепких бойцов для атаки на высоту, другие группы обходили высоту с флангов. Чеченская пехота шла в бой отчаянно – атака началась в светлое время дня, а у десантников было автоматическое оружие, гранатометы. Отряд Евтюхина занял седловину горы и хорошо видел атакующих, бил на выбор. У чеченцев не было сил после тяжелейшего двух двухсуточного перехода с боями, после двух недель бомбежек и боев в Шатое. Но выполнить задачу они могли только за счет скорости, тактического мышления, и точного поражения огневых точек противника сосредоточенным огнем.

С тяжелыми потерями чеченские отряды прорвались в мертвую зону под высоту. 6-я рота еще могла спастись. Но комбат Евтюхин принял решение – не бросать раненых, и держаться до подхода подкреплений.

Однако российское командование не сумело наладить управление боем и связь с 6-й ротой. 1-я рота полка собиралась на помощь и шла долго, столкнулась ночью с чеченским дозором, и не смогла переправиться через реку. Резервы так и не подошли.

Российская артиллерия и минометы вели огонь, но точность была невысокой, связь плохая, поэтому были попадания и по позициям самих десантников. Два российских боевых вертолета Ми-24 прилетели в район боя, однако не смогли нанести удар – не имели целеуказания, передового авианаводчика со связью у десантников не оказалось.

Российские источники говорят о массированном обстреле десантников минометами боевиков – однако по факту вряд ли бы чеченцы имели силы тащить на себе много минометов и боеприпасов к ним, передвигаясь в основном пешком. Скорее всего, по вершине было много прилетов от российских минометов. Десантники не успели окопаться, и обстрел наносил им потери.

К ночи общие потери отряда Евтюхина составили 31 убитый и много раненых. Боеприпасы заканчивались, поскольку был только носимый запас. На помощь сумел пробиться только соседний разведвзвод майора Доставалова.

Чеченцы не теряли ни минуты. Их главные силы обошли высоту с флангов и вели по ней огонь на подавление. В это время, несмотря на смертельную усталость и потери, группы чеченского штурмового отряда сумели скрытно подняться на гору и подготовиться к атаке. Чеченцев было немного, но они были высоко мотивированными и подготовленными бойцами, которые понимали, что успех выхода всего отряда Хаттаба зависит от них. Если они останутся на открытой местности днем 1 марта – у российских войск достаточно средств, чтобы всех уничтожить. Чеченская штурмовая группа ворвалась на вершину с нескольких сторон, и в ближнем бою перебила остатки 6-й роты. Плохо зная местность, не имея достаточного числа бойцов, не имея приборы и прицелы ночного видения, десантники не смогли ночью помешать выходу чеченской штурмовой группы на вершину, были атакованы с разных сторон. В 5 утра все было кончено. Надо отдать должное российским бойцам – большинство сражалось до конца, комбат Евтюхин понимал трагизм ситуации, понял, что помощь не придет, но высоту не оставил и погиб с оружием в руках.

Чеченская пехота также не имела средств для ночного боя. Но чеченцы были лучше подготовлены для действий в родных горах, и они были мотивированы идти до конца.

Из 90 человек сбежало только 6. 84 российских военнослужащих было уничтожено. Попытки российских резервов прийти на помощь были отбиты чеченскими дозорами. Впрочем, серьезных попыток прорваться не предпринималось.

Большая часть отчаянной чеченской штурмовой группы погибла в бою или получила тяжелые ранения. Чеченцы, по их данным, потеряли 25 убитыми – в основном из состава отчаянной штурмовой группы. 42 тяжело раненых чеченца были оставлены в соседних селах. Всех их впоследствии взяли в плен и расстреляли российские военные, взбешенные тяжелыми потерями.

Самопожертвование штурмового отряда чеченской пехоты на высоте 776 позволило всему отряду Хаттаба и Басаева успешно вырваться из окружения.

Российские войска зашли на высоту только 3 марта. К тому времени чеченская колонна давно ушла – собрав все трофейное оружие и боеприпасы.

Чеченцы добились важной победы и чудом избежали разгрома, действуя в условиях абсолютного превосходства противника в силах и средствах в данном районе.

Какие выводы?

Военные действия подчинялись логике политических событий, и потому общее представление военного командования о ходе боевых действий, и информация в СМИ не отвечали реальной обстановке. Чеченцы продолжали войну, а российские генералы утверждали, что война уже закончена. И сами верили в свою пропаганду, не предприняв должных мер по окружению и разгрому отряда Хаттаба и Басаева. Планирование. Российское командование ставило задачу войскам не обеспечив их элементарными данными о тактической обстановке. Если бы комбат Евтюхин знал, что отряд Хаттаба ищет пути для прорыва, и что рассчитывать надо только на себя, он взял бы всех людей в базовом лагере, и нагрузился только боеприпасами и оружием, а средства обеспечения были бы доставлены позже. Подготовка. Россияне переоценивали уровень подготовки своих элитных десантных частей, которые не были подготовлены к действиям в горах. Операция проводилась без учета реальных возможностей войск. В ходе маневренных боевых действий пехоты не учитывались реальные физические возможности десантников, и влияние утомления на боеспособность подразделения. Управление. Управление операцией осуществлял командир полка Мелентьев, находясь в 15 километрах от места боя и не имея устойчивой многоканальной связи с 6-й ротой. Таким образом, командир не имел реального представления о быстро меняющейся обстановке, и не мог принимать оперативные решения с необходимой скоростью. Органы управления остались на базе, там же остался и авианаводчик, а на месте боя необходимое управление развернуть не удалось. Взаимодействие. Российские подразделения не обеспечили взаимодействие между собой. Имея превосходящие силы – несколько артиллерийских батарей и дивизионов, боевые вертолеты, другие силы 76-й дивизии, отряд спецназ ФСБ “Вымпел”, единое управление этими силами в районе отсутствовало. Командир полка оперировал только своими силами. При этом штаб ОГВ сковал его действия привязкой главных сил полка к высотам, то есть Мелентьев не мог не нарушив приказа маневрировать своими подразделениями – он также не владел обстановкой, и опасался прорыва по всей зоне ответственности. Располагая большими силами в районе боя, в результате россияне на помощь окруженной роте и разведвзводу смогли направить всего лишь одну роту, которая оказалась не способна выполнить поставленную задачу. Единство командования. Ответственность за разгром в первую очередь лежало на штабе ОГВ – он не обеспечил проведение операции по поиску и ликвидации чеченского отряда. В результате все решения пришлось принимать командиру 104-го полка, который не владел и не мог владеть всей обстановкой, и не получил необходимые для выполнения задачи силы и средства. Чеченское командование показало высокий уровень тактического мастерства. Чеченцы интуитивно поняли и внедрили на практике управление боем подразделений непосредственно из боевых порядков. Хаттаб принимал решения компетентно, поскольку лично наблюдал обстановку. Чеченцы продемонстрировали тактическую гибкость. Столкнувшись с сопротивлением, они совершили очень сложный и тяжелый маневр всеми силами, и сосредоточились на захвате высоты 776, обеспечив в районе прорыва превосходство в силах. Ключевое значение для успеха боя имела подготовка и мотивация чеченского штурмового отряда. Стремительная атака под огнем на гору, подъем на вершину, зачистка российских позиций – на самой вершине штурмовой отряд не имел подавляющего превосходства в силах. Все решили индивидуальные качества пехотинцев, расчетливая смелость. Несмотря на страшные потери, штурмовой отряд не прекратил выполнение боевой задачи. Зверства российских войск и высокий уровень патриотизма чеченцев позволил им предпринимать тактические маневры и вести боевые действия на таком высоком уровне, который был не доступен пониманию российского командования. Российские генералы системно недооценивали боеспособность чеченцев, сражавшихся в невероятно тяжелых условиях, и стремившихся любой ценой избежать плена.

Следует отметить, как подло и лицемерно повели себя российские генералы, которые постарались скрыть факт гибели роты. Вначале сообщили как обычно, что “потерь нет”. Потом признали, что погиб 31 человек. Не хотели портить эффект от громких заявлений, и сознательно лгали, а Путин продолжал вести победоносную избирательную кампанию.

Опыт чеченской войны очень важен и для Украины. Он показывает, как в современной войне подразделения пехоты могут противостоять в условиях подавляющего превосходства противника в тяжелом вооружении и боевой технике. Многие тактические уроки важны до сих пор, и требуют изучения.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»