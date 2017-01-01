Говорять цифри. Значна частка експорту лісу з України - нелегальна?

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Фото: ua.all.biz

Ми експортуємо менше Чехії, менше Естонії з населенням в 1,3 мільйона чоловік

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Китай запретил вырубку леса в природных лесах. Решили беречь природу, потому что последствия становятся критическими.

Поискал статистику продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на 2017-й год, кто чем торгует в лесной промышленности, думал Украина там среди лидеров, ведь мы столько рубим, что даже Евросоюз требует, чтобы мы не прекращали поставки необработанного леса.

Вот нашел: http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/ru/

Но был сильно удивлен - обратил внимание на факты, о которых раньше не знал, кто зарабатывает на поставках необработанной древесины, а кто - на экспорте продукции переработки древесины:

Лидером экспорта круглого леса, необработанного, является Россия - 16% рынка. США - 9%. Замыкает десятку экспортеров Чехия - 4 %.

Зато США является ведущим экспортером древесных пеллетов - 28% мирового экспорта, рубят меньше, но поставляют готовую продукцию больше всех. Самое любопытное - в десятке ведущих экспортеров древесных пеллетов в мире - крохотные Латвия (10%) и Эстония (5%).

Бумажная масса - лидерами являются Бразилия 21% и Канада - 17%. И даже Уругвай себе вырвал 4%.

А в производстве бумаги и картона доминирует Германия - 12% мирового рынка, 9% - Швеция, 4% - Австрия, еще 4% - Индонезия.

Что удивило? Маленькая Чехия, рядом с нами, оказывается, экспортирует больше, чем огромная Украина, где рубка леса вокруг Киева и в Карпатах ведется в колоссальных масштабах, рубят целые массивы. Сколько же рубят в Чехии?

Но мы не входим в лидеры по экспорту лесной промышленности по статистике ООН ни в одном сегменте.

Мы экспортируем меньше Чехии, меньше Эстонии с населением в 1,3 миллиона человек. Наибольшие доходы получают страны, которые не вывозят лес на продажу и на отопление, а которые создают добавленную стоимость, делают менее выгодным экспорт необработанной древесины. Бесконтрольная хаотичная рубка леса доходов не приносит. На продаже необработанной древесины отлично научилась зарабатывать Канада - у них действует эффективная программа восстановления лесов, и экспорт кругляка они осуществляют не уничтожая свою природу, на ограниченной территории.

Почему? Скорее всего, значительная доля экспорта - нелегальна. То есть продаем еще ниже рыночной стоимости, сбываем тем, кто потом лес легализует и делает готовый товар. Евросоюзу надо, чтобы мы давали сырье, а выгодно ли нам это? А себя лишаем налогов, рабочих мест, средств на возобновление лесов. Нелегальный экспорт выгоден, потому что нет стимулов для развития внутреннего рынка переработки.

А ведь у нас есть пример успешных реформ и создания добавленной стоимости, нового рынка, по сути, в сельском хозяйстве. В 2000-м году Украина ввела 10% пошлину на экспорт семян подсолнечника. Сейчас, спустя 17 лет Украина стала мировым лидером в экспорте подсолнечного масла - потому что стало выгодно строить переработку внутри страны, и это решение Верховной Рады тогда, давно, создало новый рынок, который сейчас является одним из основных источников поступления валюты в Украину.

Хороший пример для экспорта и других продуктов сельского хозяйства - леса в том числе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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