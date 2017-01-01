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    Думки вголос

    Херсонщина в 2014 році: українська армія прийшла на захист, коли ніхто не чекав

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка
    Полковник Курач
    Полковник Курач

    Про важливість армії для свого народу

    Мовою оригіналу

    На церемонии награждения орденом «Народный Герой Украины» 10 февраля в Черкассах командир 79-й аэромобильной бригады Валерий Курач рассказал короткую, но до слез пробивающую историю о том, как он прочувствовал, как важна армия для своего народа, я процитирую по памяти, как запомнил, а сказал полковник гораздо ярче:

    «1 марта я получил боевой приказ - выдвинуться на границу с Крымом и остановить продвижение российских войск в Херсонскую область. И вот наша колонна на подходе к границе зашла в село Чаплынка и наш БТР заглох на центральной площади, на базаре. И вот на нас все смотрят. А мы ведь только выехали - ни флагов украинских, ни опознавательных знаков, лица закрыты балаклавами, на броне тоже знаков нет, мы только 28 февраля их приняли. Кто мы - непонятно. И вот люди, много людей напряженно смотрят на нас.

    Вдруг - я замечаю в толпе своего сослуживца, мы вместе служили в бригаде, иду к нему, здороваюсь, и мы обнимаем друг друга. И тут все на площади поняли - «наши!». И все люди на площади встали на колени, затем начали плакать, обнимать нас.

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    Украинская армия пришла на защиту, когда никто не ожидал. Как же нас благодарили и помогали! Они делали для нас все возможное и невозможное, сопровождали нас до самой границы, вместе с нами помогали рыть укрепления, многие из них стали нашими друзьями».

    Джерело: блог Юрія Бутусова
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