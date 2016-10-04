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    Думки вголос

    Призов випускників військових кафедр. Чому цей експеримент є дуже важливим

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 12:06
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    Важлива новина щодо призову 4 тисяч цивільних осіб, які закінчили військову кафедру. Мені сподобалося, що озвучена конкретна цифра, яка підлягає призову.

    Это значит, что все кадровые и мобилизационные подразделения МО и ГШ сейчас подвергнутся серьезной проверке.

    Во-первых, интересно, будут ли попытки со стороны этих 4 тысяч откупиться от службы в больницах и военкоматах? Руководство ГШ красочно расписало, как этих «пиджаков» направят в зону АТО на 18 месяцев, этот маркетинговый ход произведет впечатление на многих.

    Во-вторых, сколько из них будет направлено туда, где существует наибольший некомплект офицерского состава - на передовую АТО? 4 тысячи с лихвой перекрывают все вакансии командиров взводов, ротных, штабов в АТО, так что по идее даже можно лучших отбирать.

    В-третьих, это хороший повод прекратить в нынешнем виде деятельность военных кафедр вузов. Подготовка там ведется для «галочки», за редкими исключениями, и трата ресурсов на это совершенно не рациональная. Надеюсь, все мобилизованные пройдут полноценный КМБ хотя бы по нашим меркам. А по военным кафедрам - нужна либо серьезная реформа либо сокращение.

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    Не получится ли так, что после начала кампании по призыву «пиджаков» конечные цифры призванных будут резко изменены в пользу уменьшения?

    Что ж, эксперимент очень важный, результат будет несомненно событием, в любом случае.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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