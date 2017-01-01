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    Думки вголос

    Про Стокгольмський арбітраж, або Чому Тимошенко потрапила до в'язниці

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 07:26
    • Розсилка
    Газові контракти
    Газові контракти

    Йти на конфлікт з Путіним і Ющенко і Тимошенко злякалися.

    Стокгольмский арбитраж и отмена претензий «Газпрома» напомнили события 2009-го года. По результатам думаю так. Говоря о кабальном договоре 2009-го года с «Газпромом», следует напомнить, что давление Путина увенчалось тогда успехом прежде всего из-за позиции президента Виктора Ющенко, который действовал в русле пророссийской политики. История с главой НАК Ивченко показали РФ, что в Украине давление и шантаж легко срабатывают.

    В этих условиях ни премьер-министр Тимошенко ни глава «Нафтогаза» Дубина сильных переговорных позиций не имели. Были ли у правительства тогда возможности что-то изменить? Да, теоретически были. Россия и Европа зависели от нашего транзита.

    Но практически, чтобы сражаться с Путиным, надо было не балансировать, а быть готовыми идти на разрыв. Надо было идти на конфликт с РФ, надо было рисковать, а не играть «договорняк». И для этого была необходима единая позиция власти. А ее не было.

    Но договора были невыгодны и усиливали зависимость Украины от РФ. И это факт. И правительство также взяло на себя политическую ответственность за это решение. И об этом нельзя забывать, и не стоит замалчивать. Это не была сила - это была слабость. И ответственность Тимошенко в этом велика есть. Вместо борьбы она избрала компромисс, опасный компромисс, стала участницей российской игры. Увы, это факт. 

    Идти на конфликт с Путиным тогда и Ющенко и Тимошенко испугались.

    С другой стороны, Тимошенко попала в тюрьму не за газовые договора, а потому что была оппонентом Януковича. А Ющенко получил спокойную жизнь, потому что подыгрывал властям.

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    Нельзя забывать печальные политические уроки. И нельзя забывать, что зависимость Украины от РФ усиливалась благодаря боязни решительных демаршей политических лидеров, которые в результате уступали давлению Кремля, и отсутствию единства политической элиты во внешнеполитических вопросах.

    Несомненно, Путин рассчитывал, что в 2014-м повторится тоже самое - «хохлы» побегут униженно договариваться, когда увидят царский гнев и столкнутся с российскими ударами.

    Не получилось. Какие бы внутриполитические склоки и скандалы нас не разъединяли, в вопросе национальных интересов украинцы всегда обязаны быть едины. Без общего взгляда на совместное будущее страны все наши внутренние конфликты не будут вообще иметь никакого смысла - государство могут обрушить извне. Кабальные положения договора 2009 года были подписаны за каких-то пару месяцев. А чтобы расторгнуть эти положения потребовалось три года.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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