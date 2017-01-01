Путін узаконив окупацію Донбасу

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Указом Путіна, РФ взяла під повний контроль всю систему управління, і спрощує собі можливе подальше поглинання української землі

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Время для игр кончилось. Россия вводит оккупированные районы в правовое поле РФ. РФ признает все документы и решения марионеточной «власти».

Самое важное - Россия фактически признает назначенных Кремлем полевых командиров «органами власти». То есть Россия де-факто в одностороннем порядке признает, что оккупированными районами управляет не Украина, а некая местная «власть». К назначению которой Украина никакого отношения не имеет.

Это очевидный шаг по эскалации войны. Россия грубо нарушила суверенитет Украины над оккупированными районами, это открытое и демонстративное вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Россия не разорвала Минских соглашений - но фактически, такая провокация, это разрыв де-факто. Это не мирный сценарий. Это подготовка к большой войне. И демонстрация, что нынешние меры Запада по мирному урегулированию не заставят Путина отступить. Это ответ переговорам в Мюнхене.

РФ показывает, что не собирается освобождать Донбасс и прекращать войну добровольно. Этот указ - это инструмент давления на Украину. Который однозначно может быть трактован как аннексия.

Россия формально соглашается, что выборы на Донбассе должны проходить под контролем Украины. Но фактически признает, что никакие выборы для избрания власти Кремлю не нужны. Те, кого назначил Кремль, все равно признаны органами власти на территории Украины.

С чем это сравнить? Ну это как если бы США, Европейский союз, официально признали документы и власть повстанцев в Сирии.

Указом Путина, РФ взяла под полный контроль всю систему управления, и упрощает себе возможное дальнейшее поглощение украинской земли.

Мне кажется, что на такое должен быть ответ украинской власти не только в виде заявлений, а в виде ответных действий. Надо ответить как минимум отменой безвизового режима с РФ, это только для начала, и сейчас разрыв дипломатических отношений уже не кажется чрезмерным решением.

И теперь как никогда остро стоит проблема принятия закона «Об оккупированных территориях». Это ответственность Верховной Рады и Кабмина.

Все, маски сброшены, разговоры про «услышьте Донбасс» - пустой треп, игра в «демократию» и «выборы» прекращена. Россия аннексирует Донбасс по сценарию Абхазии и Южной Осетии, назначив кого надо во власть, и признав это законной властью, признав все их решения.

Сейчас принципиальный момент, чтобы услышать реакцию Запада. Здесь может быть только один ответ - усиление и продление санкций против РФ.

Но реакция Запада зависит сейчас прежде всего от властей Украины. Насколько жесткой будет позиция Украины? Как мы ответим? Насколько многим мы готовы пожевтвовать, чтобы победить в войне? И что такое победа - и насколько искренне мы хотим идти до конца?

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