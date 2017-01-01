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    Думки вголос

    Росія своїх кидає. Вже два тижні з Донбасу не вивозять тіла вбитих бойовиків

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 15:29
    • Розсилка

    Ось такі справи в путінській Росії

    Мовою оригіналу

    Террорист «ДНР» Александр Ходаковский обвинил российское командование, что они уже две недели не забирают тела убитых в бою под Авдеевкой боевиков и занижают данные о своих потерях.

    Любопытно, что Ходаковский заявляет - тела не забирают, потому что эти потери боевики официально не признают, они не включены в сводки потерь, и потому у командиров нет никакого интереса вытаскивать и хоронить своих убитых.

    Таким образом один из главарей террористов подтвердил многократные сообщения в украинской прессе, что российские террористы скрывают свои потери, и стараются тайно зарыть или просто списать тела убитых, не показывая потери. Такое пренебрежение к убитым наемникам всегда является характерной чертой российской армии. Ситуация, совершенно немыслимая в Украине.

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    Представитель «оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин ранее заявлял, что в боях под Авдеевкой российские оккупационные войска потеряли 18 убитых. Сейчас очевидно, что эти данные занижены. Неизвестное количество террористов до сих пор брошено и валяется в полях, либо списано как потери гражданских лиц.

    Это широко практикуется в российских армейских корпусах, так как списание потерь позволяет воровать выделяемые на убитых зарплаты и предметы снабжения.

    Фото Юрия Бутусова.

    Джерело: блог Юрія Бутусова
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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