Росія своїх кидає. Вже два тижні з Донбасу не вивозять тіла вбитих бойовиків

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Ось такі справи в путінській Росії

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Террорист «ДНР» Александр Ходаковский обвинил российское командование, что они уже две недели не забирают тела убитых в бою под Авдеевкой боевиков и занижают данные о своих потерях.

Любопытно, что Ходаковский заявляет - тела не забирают, потому что эти потери боевики официально не признают, они не включены в сводки потерь, и потому у командиров нет никакого интереса вытаскивать и хоронить своих убитых.

Таким образом один из главарей террористов подтвердил многократные сообщения в украинской прессе, что российские террористы скрывают свои потери, и стараются тайно зарыть или просто списать тела убитых, не показывая потери. Такое пренебрежение к убитым наемникам всегда является характерной чертой российской армии. Ситуация, совершенно немыслимая в Украине.

Представитель «оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин ранее заявлял, что в боях под Авдеевкой российские оккупационные войска потеряли 18 убитых. Сейчас очевидно, что эти данные занижены. Неизвестное количество террористов до сих пор брошено и валяется в полях, либо списано как потери гражданских лиц.

Это широко практикуется в российских армейских корпусах, так как списание потерь позволяет воровать выделяемые на убитых зарплаты и предметы снабжения.

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