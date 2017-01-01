Росія вирішила посилити економічну війну проти України

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без наказу з Кремля захоплення українських підприємств не відбулося би.

Полный захват украинских предприятий на оккупированных территориях Украины и передача их под управление Курченко и Захарченко - это, конечно, ответственность не местных бандитов - это решение Путина по ужесточению экономической войны против Украины. И эту ответственность надо как можно быстрей на РФ возложить - как очевидный пример эскалации и обострения обстановки.

Без приказа из Кремля захват бы не состоялся.

Потому что самостоятельно Захарченко - бывший до войны менеджером по продаже курятины областного уровня, не способен управлять сколько-нибудь крупным бизнесом, не способен ни выходить на какие-то рынки, ни привлечь каких-то людей, кто разбирается в экономике коксохимов и металлургии. Путин прекрасно понимает, что захваченные предприятия в отрыве от экономики Украины ждет упадок - их невозможно полностью интегрировать в российский рынок, ведь они изначально строились как единый комплекс в составе Украины. Их продукция не сможет продаваться за рубежом, «серые» схемы не обеспечат полноценной загрузки, а значит неизбежен упадок, отсутствие ремонтов, модернизации, значит неизбежны постепенные сокращения сотрудников и угасание. Но Кремлю, конечно, важно, во-первых, устранить конкурента на внешнем рынке в металлургии, и во-вторых, создать дополнительные проблемы Украине из-за быстрого разрыва производственной кооперации, для восстановления которого понадобится определенное время. Конечно, это задача решаемая для Украины, хотя и очень болезненная.

Люди на захваченных заводах будут постепенно терять работу, и уезжать на заработки - потому что после ликвидации тяжелой промышленности на оккупированных территориях рабочие места Путин открывает только в российских армейских корпусах, а большинство тех, кто имел глупость туда вступить, уже давно бросили работу, не думаю, что у противника будут большие пополнения.

Остановка предприятий вызовет огромные социальные проблемы на оккупированных территориях.

И боюсь, что очень высока вероятность обострения боевых действий. Российское командование захочет скрыть социальную напряженность начиная новое сражение, чтобы мобилизовать освободившиеся рабочие руки. По заявлению противника, в феврале они смонтировали новый мощный передатчик в Донецке, и готовят трансляцию на соседние области Украины. Большой войны и вторжения не будет - враг не готов к такому риску, силы Путина также весьма ограниченны - он ведет спрятанную войну. Но локальные бои типа Авдеевки могут произойти.

В любом случае, необходимо готовить иски против РФ в международных судах - все, что захвачено, весь ущерб, все это надо включать в общий счет, который когда-нибудь РФ придется оплатить. Ответственность за войну и ее тяжелые последствия прежде всего лежит на Путине и РФ.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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