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    Думки вголос

    Російська провокація з проведенням «Безсмертного полку» вдалася у Дніпрі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка

    Керівництво поліції області та міста, на мій погляд, проявило повну неадекватність в оцінці даної ситуації, відсутність взаємодії з ветеранами АТО і таким чином пішло на поводу структур Опоблоку

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    Шествие по случаю 9 мая в Украине было превращено Кремлем при участии Оппоблока в демонстрацию, направленную на мобилизацию пророссийских организаций и их силовых возможностей.

    Плакаты погибших героев стали просто ширмой для прикрытия мощной антиукраинской агитационной кампании, для демонстрации поддержки путинского пиара на Красной площади, и вывода на улицы массово нанятых в бандитских спортклубах и «охранных» фирмах боевиков.

    К сожалению, в Днепре эта провокация была организована с максимальным размахом. Организаторы не скрывали реваншистский характер провокации, и именно потому сейчас такое ликование в российской пропаганде. Для них важно было показать, что они снова собирают силы, и что могут на что-то влиять силовым путем.

    Руководство полиции области и города, на мой взгляд, проявило полную неадекватность в оценке данной ситуации, отсутствие взаимодействия с ветеранами АТО, и таким образом, пошло на поводу структур Оппоблока. В ходе столкновения пророссийских демонстрантов полиция поддержала действия боевиков Оппоблока. Это просто позор.

    Никаких боевиков в оцеплении акции «Бессмертный полк» быть не могло - этим наемникам было плевать на память о ветеранах, они были наняты специально для провокаций. И полиция пошла на поводу у провокаторов. Увы.

    Трудно себе такое представить именно в Днепре - который был символом сопротивления российским угрозам в 2014-м. Ничего подобно даже в мае 2014-го в Днепре не происходило и произойти не могло.

    Считаю, что по результатам событий должны быть приняты следующие меры:

    1. Кадровые решения по руководству полиции Днепропетровской области и города Днепр. Это явная некомпетентность, и надо точно установить, кто и за что отвечал и принимал решения. Очевидно, что взаимодействия и коммуникации с структурами ветеранов АТО не было. Применение силы со стороны сотрудников полиции к участникам АТО должно получить правовую оценку. Ущерб здоровью очевидный, его необходимо компенсировать, имхо. Если не будет кадровых наказаний, сотрудники полиции не поймут, что произошло, в чем они участвовали, и какие опасные последствия могут быть в результате поддержки группировок наемников на массовых акциях. Полиция в Днепре стала в данном случае явно на сторону пророссийских сил. Никаких компромиссов быть не может, за такое надо наказывать.

    2. Всех участников со стороны наемников необходимо идентифицировать, внести в базу «Миротворец», и привлечь к ответственности за хулиганские действия в отношении участников АТО. Демонстративно наказать. Боевики подготовились к столкновениям, они централизованно обозначили себя нашитыми на одежду квадратами. Это говорит о наличии единого центра управления, и привлечении различных не знакомых друг с другом структур.

    3. Руководство страны и СБУ следует обратить внимание, что российские спецслужбы сумели под видом шествия в память о 9 мая провести мобилизацию подконтрольных силовых структур. Впервые, в беспрецедентном масштабе, которого не было в 2014-16-м годах. Если не пресечь на корню такие выходки, не принять меры по ликвидации структур, под крышей которых собираются наемники, то в дальнейшем такие акции будут повторяться. во все более широком масштабе, и новые поводы найдутся.

    4. Надеюсь, что руководство Днепропетровской ОГА и мэр Днепра Борис Филатов в полной мере осознают, что массовый завоз боевиков в областной центр теперь после этой акции может быть предпринят и по другому поводу, и местные власти должны брать на себя ответственность и оказывать помощь ветеранским организациям АТО, для более слаженного противодействия выходкам пророссийских сил. В 2014-м такое было в Днепре просто немыслимо. Это значит что ситуация гораздо менее контролируемой, чем это было при Корбане и Коломойском.

    5. Аналогичные меры следует продумать и по Запорожской и Харьковской областям, а также в Киеве, где также были попытки организовать масштабные провокации.

    6. Было бы разумно, если бы руководство МВД, СБУ, дало немедленно оценку событиям.

    7. Все эти провокации произошли 9 мая - ровно три года День Победы в Мариуполе стал массовкой для проведения спецоперации российских спецслужб - группа диверсантов «Мангуст» использовала демонстрацию как прикрытие для нападения на городское УВД, и затем после начала боя, чтобы скрыться от уничтожения, направила демонстрацию к зданию УВД, диверсанты вели огонь прикрываясь толпой мирных жителей, погибло много людей. К сожалению, руководство полиции Днепра и Днепропетровской области историю не помнит и обстановкой владеет плохо. Вот на память, фильмы о событиях в Мауриполе на базе материалов досудебного расследования Службы безопасности

    А вот фильм МВД:

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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