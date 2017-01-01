  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
    Думки вголос

    Російські найманці не отримають нічого, крім казенної могили

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 06:09
    • Розсилка

    Російський найманець і авантюрист Андрій Морозов веде блог, популярний серед російських військових гастарбайтерів на Донбасі, під ім'ям «Бійцівський кіт Мурз».

    Мовою оригіналу

    Морозов из Москвы, называет себя национал-коммунистом, участвовал в куче всяких акций, где бросал в «либералов», то есть в оппонентов Путина, помидоры, угрожал расстрелять «оранжевую революцию» в Москве из миномета. А потом его посадили в тюрьму за нападение на офис «Единой России».

    Но из тюрьмы его условно-досрочно быстро выпустили - очевидно, в обмен на соглашение «стучать» на ФСБ. Разумеется, сразу после начала войны Морозова как и других активистов фейковых фсбшных «национал-большевистских» движений направили на Донбасс. И Морозов в качестве связиста принял участие в боях за Дебальцево в составе танкового батальона «Август» (сейчас переименован в отдельный механизированный отряд «Панцирь»).

    Читайте також

    Морозов зарабатывает собирая средства в Москве для помощи российскими наемникам в «Новороссии».

    И вот он интересно написал о случаях, о которых ранее неоднократно сообщали другие главари российских наемников Гиркин и Ходаковский - противник скрывает свои потери, убитые террористы не получают медалей, их трупы не забирают с поля боя, и хоронят неизвестно где, а их семьи не получают даже зарплату - потому что российское командование не включает убитых в списки личного состава.

    Причина - коррупция. Поскольку война ведется тайно, то в ней тайными являются и списки личного состава, и тайно российские командиры получают деньги из Москвы на заявленную штатную численность, но платят только тем, кому хотят, таким образом, деньги на зарплаты наемникам разворовываются.

    «А ещё у нас каждый день гибнут люди на передовой. Которые не получают ничего, кроме казённой могилы. Вы смотрите на «Орден мужества» Чуркину с позиции своей новостной ленты, у вас этот «Орден мужества» где-то между очередным светским сканадлом и погодой в Москве на ближайшие выходные, а у Стрелкова эта новость в другом контексте.

    «Сегодня на промке парня убил снайпер. Жена с ребёнком остались»...

    «Укропы ночью подлезли, у наших тепловизора не было, весь пост вырезали»...

    Вот такие вот скупые строчки. Постоянно, регулярно. Каждый день «200», «300». Число которых Стрелков знает не хуже «Царя» и «Кэпа», сидящих в Донецке. Задним числом списанные на бытовой травматизм, если вообще состояли в штате (А на третьем году «борьбы с махновщиной» только в ДНР «за штатом» порядка 2 000 реально воюющих бойцов».

    Джерело: блог Юрія Бутусова
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі Донбас путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ