Російські найманці не отримають нічого, крім казенної могили

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський найманець і авантюрист Андрій Морозов веде блог, популярний серед російських військових гастарбайтерів на Донбасі, під ім'ям «Бійцівський кіт Мурз».

Мовою оригіналу

Морозов из Москвы, называет себя национал-коммунистом, участвовал в куче всяких акций, где бросал в «либералов», то есть в оппонентов Путина, помидоры, угрожал расстрелять «оранжевую революцию» в Москве из миномета. А потом его посадили в тюрьму за нападение на офис «Единой России».

Но из тюрьмы его условно-досрочно быстро выпустили - очевидно, в обмен на соглашение «стучать» на ФСБ. Разумеется, сразу после начала войны Морозова как и других активистов фейковых фсбшных «национал-большевистских» движений направили на Донбасс. И Морозов в качестве связиста принял участие в боях за Дебальцево в составе танкового батальона «Август» (сейчас переименован в отдельный механизированный отряд «Панцирь»).

Морозов зарабатывает собирая средства в Москве для помощи российскими наемникам в «Новороссии».

И вот он интересно написал о случаях, о которых ранее неоднократно сообщали другие главари российских наемников Гиркин и Ходаковский - противник скрывает свои потери, убитые террористы не получают медалей, их трупы не забирают с поля боя, и хоронят неизвестно где, а их семьи не получают даже зарплату - потому что российское командование не включает убитых в списки личного состава.

Причина - коррупция. Поскольку война ведется тайно, то в ней тайными являются и списки личного состава, и тайно российские командиры получают деньги из Москвы на заявленную штатную численность, но платят только тем, кому хотят, таким образом, деньги на зарплаты наемникам разворовываются.

«А ещё у нас каждый день гибнут люди на передовой. Которые не получают ничего, кроме казённой могилы. Вы смотрите на «Орден мужества» Чуркину с позиции своей новостной ленты, у вас этот «Орден мужества» где-то между очередным светским сканадлом и погодой в Москве на ближайшие выходные, а у Стрелкова эта новость в другом контексте.

«Сегодня на промке парня убил снайпер. Жена с ребёнком остались»...

«Укропы ночью подлезли, у наших тепловизора не было, весь пост вырезали»...

Вот такие вот скупые строчки. Постоянно, регулярно. Каждый день «200», «300». Число которых Стрелков знает не хуже «Царя» и «Кэпа», сидящих в Донецке. Задним числом списанные на бытовой травматизм, если вообще состояли в штате (А на третьем году «борьбы с махновщиной» только в ДНР «за штатом» порядка 2 000 реально воюющих бойцов».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»