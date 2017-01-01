Смерть терориста Гіві та легендарні українські диверсанти

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Обставини ліквідації «Гіві» нагадують чергову операцію російських спецслужб

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Могла ли убить «Гиви» «украинская ДРГ»? Так сходу без всякого расследования заявляют главари «ДНР». При всем желании заявить о нашей победе, давайте посмотрим на ликвидацию террориста без эмоций.

Судя по заявлениям, фото и видео с места ликвидации террориста Михаила Толстых, дело было так:

1. «Украинская ДРГ», чтобы было совсем незаметно и не палевно, раздобыла огнемет РПО-А «Шмель» российского производства , который никогда не состоял на вооружении украинской армии. Именно из «шмелей» бойцами российской ЧВК «Вагнер» был уничтожен в Луганске один из главарей бригады «Бэтмен» Александр Беднов.

2. «Украинский» диверсант с массивной трубой «Шмеля» за плечами спокойно прошел на строго охраняемую территорию отдельного штурмового батальона «Сомали» в Донецке. То есть диверсант выбрал самый сложный и опасный вариант ликвидации - на самом защищенном и охраняемом объекте. Посмотрите на объект - разве похоже что по этой территории можно не обнаруженным ходить с трубой РПО?

3. На «Гиви» было покушение в апреле 2016-го года, и после ликвидации его друга «Моторолы» все говорили, что он - следующий, поэтому охрана «Гиви» была усиленной. Но, конечно, «украинского» диверсанта никакая охрана не испугала, он был уверен, что его не обнаружат и не задержат с огнеметом.

4. «Украинский» диверсант не просто досконально знал план размещения батальона «Сомали», он знал, где находится кабинет «Гиви», и знал, когда «Гиви» будет находиться в кабинете. То есть он вел наблюдение за кабинетом. В «Сомали» это наблюдение никто не заметил.

5. Выстрел из огнемета «украинский» диверсант произвел в 6.12 утра, когда на базе «Сомали» еще спят. «Диверсант» беспрепятственно прошел по пустой базе не привлекая внимание охраны, и точно зная, что «Гиви» на месте. То есть кто-то на базе снабжал «украинца» точной информацией, осуществлял связь.

6. Если это был действительно выстрел из огнемета, то производили его, конечно, с улицы, потому что стрелять из помещений из такого оружия опасно для самого стрелка. Выстрел очень громкий, моментально разбудил всех - но на тщательно охраняемой военной базе никто не заметил стрелка из гранатомета под окнами комбата, и «украинский диверсант» не был задержан на месте! Он как невидимка исчез с охраняемой военной базы!

7. Представитель Кремля Песков прокомментировал уничтожение «Гиви» очень сдержанно, и вместо проклятий «украинским» диверсантам, наоборот, высказал надежду, что на Донбассе продолжится «мирное урегулирование»: «Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации...».

Да, теперь на Донбассе будет гораздо чище и спокойней, согласен, никто не помешает «хитрому плану Путина» в «ДНР».

На мой взгляд, имеющиеся на данный момент факты указывают на то, что обстоятельства ликвидации «Гиви» скорее напоминают очередную операцию российских спецслужб. А неуловимые «украинские» диверсанты, очень похоже - очередная легенда для прикрытия настоящих исполнителей.

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