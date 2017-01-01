Суд над генералом Назаровим: за свої дії потрібно відповідати

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Генерал Назаров

Назаров під час процесу надійшов вкрай недобросовісно - він звинуватив в загибелі літака його екіпаж

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Генерала Назарова осудили не за то, что он послал солдат в бой. А за то, что он послал солдат на убой.

Защитники Назарова говорят, что после приговора командиры будут бояться посылать в бой во время войны. Глупости. Тем, кто боится командовать - в армии не место. С военной точки зрения, генерал послал ничем не защищенный и не вооруженный транспортный самолет в глубокий тыл к противнику, будучи предупрежден военной разведкой и разведкой СБУ, что противник подготовил засаду, и зная, что такие засады противник уже устраивал и сбивал наши самолеты и вертолеты. Ил-76 - это не боевой самолет, его не в бой послали - его послали на «авось», по старой русской традиции, «вдруг прокатит - ведь раньше прокатывало». Так вот осудили не только самого Назарова - осудили «авось». Осудили глупую привычку таких начальников как Назаров сидеть в кабинете за сотни километров от места боя, и принимать самодурские решения, далекие от реальной обстановки, от докладов разведки, которые приводят к потере самого ценного - жизней людей. Хочешь рисковать своими солдатами - давай, лети сам, если ты настоящий командир. Показывай примером, что все предупреждения разведки ничего не стоят. Своим некомпетентным решением Назаров не позволил солдатам вступить в бой. Он получил приговор, потому что он не дал солдатам шансов нанести урон врагу, и не дал возможности спастись.

И еще - Назаров во время процесса поступил крайне недобросовестно - он обвинил в гибели самолета его экипаж. Это подлость. Летчики тяжелого неповоротливого транспортного самолета не имели ни малейших шансов уцелеть осуществляя посадку на окруженном в тылу врага аэродроме. Назаров как всегда по совковым традициям хотел назначить «стрелочников». Не вышло. Расследование оказалось объективным, суд оказался объективным. Три года солдат судили обычные гражданские суды, и это не вызывало у власти никаких эмоций. И вот наконец осудили одного генерала, принимавшего решения - и какая волна комментариев! Нужны военные суды - да, нужны, но не потому, что приговор Павлоградского суда не законный, здесь все правильно. А потому что дела есть разные, многие дела требуют допуска к гостайне, не все можно оглашать, нужны быстрые профессиональные решения, чтобы процессы шли быстро. Исходя из комментариев защитников Назарова - для оправдания Назарова хотят создать не военные суды - а «генеральские суды». Суды, которые будут оправдывать бездарных глупых начальников, которые посылают солдат на убой, и которые в этом ничуть не раскаиваются. Надеюсь, что этого не произойдет, и механизм создания военных судов будет прозрачным и люди там будут профессиональные и не заангажированные.

Важно понимать: Назарова осудили не гражданские - его осудили военные. Военные прокуроры - военнослужащие МО, эксперты военно-тактической экспертизы - военнослужащие МО, свидетели по делу - военнослужащие военной разведки ГУР МО и СБУ. Судья вынесла приговор, потому что вину военнослужащего установили военнослужащие. Поэтому стыдно манипулировать фактами и тиражировать байки, про плохих гражданских, которые судят хорошего генерала. Это не гражданские судят военного - это сами военные судят самодура, который не соответствует занимаемой должности, а обычный уголовный суд просто определяет достоверность улик и степень ответственности. И приговор очень мягкий, исходя из тяжести последствий.

В демократических странах командиров, которые игнорируют данные разведки и бездарно губят подчиненных им людей, всегда судят. Гибель военнослужащих в США часто становится предметом расследований прокуратуры, и даже рассмотрения следственными комиссиями Конгресса.

Жизни солдат принадлежат не начальникам - а народу Украины, которому эти солдаты дают присягу. И разбор трагедий и определение ответственности - это единственная гарантия для народа, что повтора ошибок не произойдет, и жизни наших солдат будут наивысшей ценностью для наших командиров. Чтобы солдаты шли в бой, чтобы верили: в бой, это не на убой.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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