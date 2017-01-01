Учасникам Майдану не можна надавати статус учасника бойових дій

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я проти надання постраждалим на Майдані статусу учасника бойових дій, і прошу Кабмін скасувати свій законопроект.

Кабмин принял решение, чтобы более тысячи человек, признанных официально ранеными, травмированными и пострадавшими на Майдане получили статус участника боевых действий.

Я понимаю желание правительства обеспечить надлежащую социальную защиту пострадавшим и благодарю за это внимание.

Я тоже имею статус получившего ранение на Майдане. Я мог бы без проблем переосвидетельствовать свои средние телесные повреждение в тяжкие, получить льготы, но я не делаю этого осознанно.

Мы не шли на войну. Все, кто шел вперед на Майдане действовали как граждане, а не солдаты, это был личный гражданский выбор. Последствия этого выбора были осознанными.

Народ на Майдане рисковал потому, что не было сил мириться с враньем, цинизмом, беззаконием власти. Потому что каждый понял – если я сейчас не пойду вперед, меня не услышат, и не поймут, что это мое решение, которое я не изменю.

Майдан – это Революция Достоинства. Это революция каждого гражданина и патриота. И эту революцию нельзя формализовать.

Нельзя, чтобы появились участники революции, люди с документами, потому что все это не ради документов было, и никаким правилам и приказам не подчинялось.

На Майдане разные люди были. И среди погибших, получивших Героя Украины, увы, далеко не все были настоящими героями – там и случайные люди есть, есть и те, кто не заслужил, увы. Но к ушедшим из жизни – какие уже вопросы, их нет, это не их ошибка. А вот если начнут раздавать льготы живым, официальный статус получат те, кто просто пролез в очередь. Не в деньгах дело даже – больно осознавать, что справки станут определять, кто был участником революции, а кто нет. Что станут пролазить сомнительные люди, случайные люди.

Пострадать на Майдане могло гораздо больше людей – если бы не нашлись те, кто стоял на баррикадах ночью 18–20-го, кто открыл огонь по «Беркуту», кто безоружным стоял перед «беркутом» в Мариинском парке и пошел вверх по алее Небесной сотни, кто разливал «коктейль Молотова», кто выколупывал булыжники из мостовой, кто приносил еду и одежду и медикаменты, лечил раненых, охранял больницы, освобождал задержанных, отбивая в автозаках у милиции, кто просто стоял на Майдане даже, и не уходил, хотя было страшно. Если бы не выступали со сцены, не били звоны церквей, не молились вместе, не пели песни артисты, если бы, если бы, если бы.

Народ Украины, весь народ, за время Майдана и революции стал участником боевых действий. И люди шли на смерть, потому что нам не нужны льготы. Нам не нужны справки. Это был коллективный подвиг, и у нас есть общее удостоверение, которое мы выписали себе сами – Конституция Украины. А там все правильно записано – источник власти – народ, правосудие, законность, право на труд, неприкосновенность частной собственности.

Других удостоверений не надо. Иначе благородная инициатива превратится в символ стыда.

Участник боевых действий, этот тот, кто воевал за Украину, выполнял задачи в АТО. Это прописано в законе, девальвировать этот статус недопустимо.

Участник революции – гражданин Украины, и у нас уже есть у каждого паспорт и гражданские права. Власти должна выполнять эти права и каждый день доказывать, что смена власти такой страшной ценой была оправданна.

Да, надо помогать пострадавшим. Нам, всем, кто пострадал от действий правоохранительных органов в 2016-м начислили скромную разовую компенсацию за нанесенный представителями государства ущерб. Этого вполне достаточно, чтобы считать, что государство признало свою ответственность за преступления правоохранителей и возместило ущерб. Да, нужна целевая помощь тем, кто получил тяжкие телесные – потерял глаз, ногу, руку. Они будут страдать всю жизнь. Но таких людей порядка двадцати человек, если я не ошибаюсь.

Поймите, Майдан не имел ничего общего с государством. Народ вышел на Майдан, потому что государство исчезло, и доверия людям во власти не было, они перестали обращать внимание на закон!

Не за льготы – а за построение настоящей державы, где правит закон, а не чья-то монаршая добрая воля.. Мне на Майдане огромную помощь оказывали самые разные предприниматели, и больно сейчас видеть, что у всех них серьезные проблемы с бизнесом, и правительство должно заниматься тем, чтобы улучшения коснулись всех, а не какой-то одной группы.

Ваша работа – чтобы государство появилось! Чтобы власть принимала системные решения. Потому что все мы сейчас «участники боевых действий», все у кого болит душа за свою страну и ее будущее, все, для кого паспорт Украины это не просто средство пересекать границу. Нам всем нужно признание и порядок со стороны государства.

А попытка вместо организации нормального администрирования, вместо настоящих реформ в государстве, раздать пострадавшим на Майдане удостоверения будет мною воспринята как оскорбление. Я здесь пишу только свое мнение, конечно, но этот законопроект, по моему убеждению, надо отменить и забыть.

Задумайтесь, какой повод вы даете для антиукраинской пропаганды, – мол, украинцы признали, что на Майдане были «боевые действия». А ведь не было боевых – был беспредел власти, и только в последние решающие три дня, когда власть начала убивать, люди открыли огонь в ответ и карточный домик Януковича рассыпался в пыль.

В среду заседание Кабмина – уважаемый Павло Розенко, прошу снова поставить на обсуждение вопрос этого законопроекта и снять его с повестки дня. Правительство должно отчитаться на третью годовщину Майдана своими достижениями в реформах государства и освобождении экономики от феодальной зависимости от госаппарата. Вот это его работа. И стыд за беспомощность никакими пиар-законами не прикроешь.

Статус участника Майдана – самая высшая ценность, именно потому что его нельзя подделать, за это не положены регалии и удостоверения, это высокое звание каждый носит в душе. И пусть этот статус таким же не поддельным и останется навсегда.

Для меня, например, высшая награда, чтобы через много лет, я стоял с детьми и внуками на Майдане, и они мне с гордостью сказали: «Спасибо, все это было не зря!».

И на меньшее я не соглашусь.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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