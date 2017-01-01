  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
    Думки вголос

    Україна знову не замерзла без російського газу

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 12:57
    • Розсилка
    Нафтогаз
    Нафтогаз

    Україна успішно пережила зиму, набагато спокійніше ніж будь-коли

    Мовою оригіналу

    Российская пропаганда пыталась заставить Украину покупать в РФ дополнительный газ. Причем совершить закупку не в ЕС, а именно в РФ. То есть заставить Украину отказаться от бойкота «Газпрома».

    Начиная с осени почти каждый день появлялись «прогнозы», что у Украины заканчивается газ, что Европа не продаст, или что мощности поставок из ЕС недостаточны, что Украина производит «несанкционированный отбор», что деньги кончились в Украине, что Украина покупает газ в ЕС гораздо дороже, чем если бы покупала в РФ, и что украинская экономика все это не потянет.

    Читайте також

    А случилось то, что случилось. Украина успешно пережила зиму, гораздо спокойней чем когда-либо. И несмотря на очень малые запасы газа в хранилищах, по сравнению с предыдущими годами, оказалось, что этого запаса газа полностью хватает для обеспечения потребностей, и даже остались резервы. А это значит, что мы сохранили энергетическую независимость от РФ, и что не переплатили мы ничего ни за закупку дополнительных объемов, ни за перегонку и хранение. Правительство и «Нафтогаз» показали небольшой пример профессиональной работы. И это хороший пример, как необходимо решать ситуацию по поставкам угля - и по расчетам потребностей, и по закупкам.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    газ Нафтогаз України Газпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ