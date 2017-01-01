Україна знову не замерзла без російського газу

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нафтогаз

Україна успішно пережила зиму, набагато спокійніше ніж будь-коли

Мовою оригіналу

Российская пропаганда пыталась заставить Украину покупать в РФ дополнительный газ. Причем совершить закупку не в ЕС, а именно в РФ. То есть заставить Украину отказаться от бойкота «Газпрома».

Начиная с осени почти каждый день появлялись «прогнозы», что у Украины заканчивается газ, что Европа не продаст, или что мощности поставок из ЕС недостаточны, что Украина производит «несанкционированный отбор», что деньги кончились в Украине, что Украина покупает газ в ЕС гораздо дороже, чем если бы покупала в РФ, и что украинская экономика все это не потянет.

А случилось то, что случилось. Украина успешно пережила зиму, гораздо спокойней чем когда-либо. И несмотря на очень малые запасы газа в хранилищах, по сравнению с предыдущими годами, оказалось, что этого запаса газа полностью хватает для обеспечения потребностей, и даже остались резервы. А это значит, что мы сохранили энергетическую независимость от РФ, и что не переплатили мы ничего ни за закупку дополнительных объемов, ни за перегонку и хранение. Правительство и «Нафтогаз» показали небольшой пример профессиональной работы. И это хороший пример, как необходимо решать ситуацию по поставкам угля - и по расчетам потребностей, и по закупкам.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»