Вибухи у Балаклії: за втрати потрібно відповідати

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Має бути дана правова оцінка як діям командира арсеналу, так і його керівників

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23 марта 2017-го года в 2.46 минут произошла серия взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины - крупнейшей по размерам базе хранения боеприпасов.

В результате начались подрывы, которые охватили примерно 30% площади в северной части арсенала. Однако взорвались далеко не все хранившиеся там боеприпасы. Боеприпасы рассредоточены по отдельным обвалованным землей площадкам. Значительная часть которых - крытые. Поэтому несмотря на взрывы на протяжении двух дней, дальнейшее распространение взрывов остановлено, ряд крытых площадок в зоне катастрофы уцелело, удалось спасти часть боеприпасов. Однако все открытые площадки хранения в зоне катастрофы оказались уничтожены. В целом, можно сделать вывод, что большая часть боеприпасов арсенала в Балаклее все-таки не пострадала. Большой трагедии удалось избежать, но ущерб нам нанесен тяжелый.

В результате взрывов потерь среди личного состава арсенала нет. Однако в городе Балаклея осколками разлетевшихся боеприпасов была убита женщина 1951-го года рождения, еще одна местная жительница ранена.

Материальные потери: уничтожено некоторое количество гаубичных снарядов 152 мм, танковых снарядов 125 мм, а также зенитных ракет ЗРК «Куб».

Информация о подрыве реактивных снарядов РСЗО, а также оперативно-тактических ракет ОТРК «Точка-У» не соответствует действительности.

На видео зафиксирован подрыв и разлет зенитных ракет. ЗРК «Куб» - устаревшее вооружение, применять по назначению это уже нельзя. А вот потеря части 152 мм снарядов - это заметный урон для нашей обороноспособности. Это лишь часть наших запасов, однако урон заметный. Также взорвано определенное количество 125 мм танковых снарядов, и хотя проблем с этим видом боеприпасов пока нет, это также серьезная потеря. Точная оценка нанесенного ущерба станет ясна в ближайшие день-два.

Хорошо, что благодаря мерам безопасности не произошло подрыва других ценных видов боеприпасов, которые хранятся в арсенале. Укрытия защитили хранилища ракет РСЗО, если бы их зацепило, то вряд ли бы что-то могло уцелеть.

По состоянию на 21.00 24 марта разрывы на территории арсенала слышны редко.

Пожарные танки ведут работу по тушению остаточных источников возгорания. Однако в течение суток еще ожидаются детонация одиночных боеприпасов.

Какие версии? Основная - диверсия. Версию халатности следствие не отбрасывает, но буквально накануне, 22 марта, в Балаклее проходили сборы командного состава по обеспечению безопасности арсеналов, так что вероятность каких-то оплошностей, как сразу начали сразу же трубить в один голос российские СМИ, невелика. Да и погода еще холодная ночью, что снижает вероятность самовозгорания. А вот способ диверсии следует расследовать.

Это уже не первая атака на Балаклею.

Ночью 26 декабря 2015 года 65-й арсенал в Балаклее был впервые атакован группой беспилотных летательных аппаратов РФ. По данным источников «Цензор.Нет», без всякого противодействия противник сбросил 14 зажигательных мин-гранат типа ЗМГ, которые привели к ряду возгораний.

Личный состав своевременно обнаружил нападение, военнослужащие проявили бесстрашие и мастерство, загасив сразу несколько сильных очагов возгорания. Причем потушили даже загоревшиеся ящики с боеприпасами. Противник осуществил бомбардировку именно открытых площадок хранения. Утром наши воины обнаружили несколько не взорвавшихся мин-гранат ЗМГ, примененных противником. Вот одна из них на фото.

Очевидно, противник применил для атаки либо беспилотники дальнего действия, либо диверсионную группу, вооруженную беспилотниками, которые запускались и наводились с украинской территории. И это вполне вероятно, потому что до границы с РФ свыше 100 километров, слишком большая дальность для беспилотника с боеприпасом.

По результатам атак беспилотников противника на крупнейший арсенал ВСУ, в 2016-м были приняты следующие меры: начато рассредоточение боеприпасов по различным складам в глубине страны; проведены дополнительные инженерные мероприятия по укреплению защитных сооружений; усилена внешняя охрана арсенала; приняты дополнительные меры противопожарной безопасности.

Сделано было немало, иначе последствия взрывов могли иметь куда более тяжелые последствия. Однако надо признать, что принятые меры оказались недостаточны. И у этой ошибки должны быть названы ответственные имена.

Большое количество боеприпасов осталось даже спустя больше года на открытых площадках хранения, не прикрытых даже навесами. Их до сих пор не вывезли на хранение на тыловые базы. Живучесть арсенала не была обеспечена должным образом. Несмотря на большую проделанную работу, была в результате потеряна часть боеприпасов, которые представляли ценность.

При этом не была обеспечена система противовоздушной обороны арсенала, которая бы надежно прикрыла базу от беспилотников, хотя эти меры многократно обсуждались военными.

Впрочем, и версию диверсии на самом складе следствие не исключило. Также вполне вероятно, что удар противник мог нанести и с помощью противотанкового ракетного комплекса, группой диверсантов. Поиск улик может начаться только после прекращения взрывов. Подождем.

К сожалению, ни взрыв в Сватово, ни целая серия атак беспилотников РФ на наши склады на территории Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей не позволили полностью обезопасить 65-й арсенал.

Должна быть дана правовая оценка как действиям командира арсенала, так и его вышестоящих начальников. Начальника вооружения ВСУ Шевцова, начальника управления службы живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз складов ГШ ВСУ Зайца, а также руководства Генштаба и Минобороны, которым подчиняются все непосредственно причастные. В конечном итоге, это ответственность и самого Верховного главнокомандующего, навести наконец порядок после целой серии атак на склады.

Очевидно, необходимо все-таки в полном объеме выполнить рекомендации комиссии по расследованию Сватово. Рассредоточить все наличные запасы внутри страны. Хранить боеприпасы хотя бы на площадках под навесами. Усилить ПВО хотя бы тех складов хранения, которые близки к зоне боевых действий для противодействия БПЛА. И тщательно подойти к проверке военнослужащих на охране стратегических объектов.

Да, безусловно, охрана большого числа стратегических объектов - это сложная задача. Но необходимы действия - ведь мы вообще не производим боеприпасы, и любые потери для нас являются безвозвратными. Закупки очень не дешевы. Кроме того, удары по складам - это один из признаков подготовки вторжения либо масштабных боевых действий на фронте. Нельзя давать врагу такие козыри в руки. Нельзя терпеть в руководстве армии недееспособных военачальников. За потери надо отвечать, а уроки войны надо учить и делать надлежащие выводы - если мы нацелены на победу.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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