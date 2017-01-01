Вибухи у Сватовому, Балаклії: висновки так і не зроблені

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибухи у Балаклії

Йде війна, ворог б'є з усіх боків, і завжди будуть проблеми, втрати. Командувати має той, хто несе відповідальність

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После взрыва складов в Сватово было проведено расследование, и по его результатам заместитель начальника Генерального штаба был уволен с военной службы, а начальник департамента вооружений ГШ снят с должности, переведен на другое место службы. Потеряли должности еще целый ряд офицеров.

Осужден только один - начальник склада Сватово майор Литвиненко.

На самом деле, по делу о взрыве в Сватово должны были пойти под суд те, кто непосредственно нес ответственность за тяжелые материальные потери - начальник артиллерии Горбылев, загнавший на склад две батареи «Ураганов», и начальник сектора «А» генерал Павлов, непосредственный руководитель, поскольку склад был подчинен штабу сектора, а также начальник вооружения ГШ и начальник управления пожаровзрывобезопасности арсеналов и складов..

Но осудили только одного майора.

Кто же будет уволен и пойдет под суд теперь? Взрыв на крупнейшем арсенале Украины - это уже не сектор, это одна из самых важных наших баз. Здесь уже не замначальника Генштаба увольнять надо - а самого начальника ГШ.

Да, вражеская диверсия вполне могла иметь место. Но это не оправдывает тот огромный ущерб, который мы понесли на арсенале. Совсем не оправдывает. Наоборот, если крупнейший склад подорвал не реактивный бомбардировщик, а маленький беспилотник на третьем году войны, и на воздух взлетело процентов 20% боеприпасов на базе хранения, пусть значительная часть из них и устарела, то отвечать должны те, кто руководит и принимает решения. Потому что рассредоточить запасы боеприпасов за целый год время было.

И атака на Балаклею - не неожиданность. Это повторная атака, первая была в декабре 2015-го, и по ее итогам должны были быть приняты меры по обеспечению безопасности, все это было прописано. Многое удалось сделать, но далеко не все, для чего были возможности. Кто несет ответственность, что эти меры не приняты? Что не рассредоточили, что не хватает обычных навесов и укрытий?

Почему источник информации про беспилотник - наблюдения часовых, которые слышали, как в воздухе гудит моторчик, и что-то сверху падает? Почему не обеспечен радиолокационный контроль воздушного пространства над складом, который уже раз бомбили?

Разумеется, начальник Генштаба Муженко обязан нести ответственность за взрыв арсенала, допущенный, несмотря на то, что уже была диверсия. и было понятно, что надо принимать меры. Потому что уже один раз поменяли начальников рангов пониже, уже один раз принимали меры. Затем была еще серия атак, которая показала, что противник не собирается останавливаться. Но снова взрыв. Значит не сработали замены.

Пока во время войны армия управляется не теми, кто умеет командовать, а теми, кто послушен, не самостоятелен и некомпетентен, и это всегда сходит с рук - до тех пор порядок навести не удастся. Потому что идет война, враг бьет со всех сторон, и всегда будут проблемы, потери. И командовать армией должен тот, кто несет ответственность и ведет за собой, кто умеет грамотно реагировать на действия противника, а не подставляет вместо себя «стрелочников» и своих многочисленных пиарщиков.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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