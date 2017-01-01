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    Думки вголос

    Відсутність боєздатної піхоти - головний фактор ураження терористів на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 08:56
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    Бої під Авдіївка очима противника: відсутність боєздатної піхоти - головний фактор ураження 11-го мотострілецького полку «ДНР» в бою за опорний пункт «Алмаз».

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    Командир разведроты 1-го армейского корпуса РФ на Донбассе россиянин Максим Тхоржевский, позывной «Ольхон» (имя наемника расшифровали волонтеры «Информнапалма»), сделал краткое и заслуживающее внимание резюме по результатам боев под Авдеевкой. В Вконтакте» Тхоржевский пишет под псевдонимом «Василий Петрович»:

    «Про ситуацию в районе Авдеевки и в районе промзоны.

    Попытка показать военнослужащими 11 ОМСП (11- й отдельный мотострелковый полк 1-го корпуса российских войск на Донбассе) как они отработали на полигоне тактическое действие - батальон в наступлении, и как они на самом деле умеют выполнять это действие в условиях реального боя - была изначально обречена на провал. Причин тому несколько, но озвучу одну основную - полное отсутствие боеготовности в реальности 3 МСБ (мотострелковый батальон) 11 ОМСП.

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    Почему в военкоматах уже с 2015 года никак не могут укомплектовать полки и бригады призывниками , а не всяким шлаком из тех , кто то в СОЧ (самовольное оставление части) «дернет», то пьет беспробудно , то вообще невменяемый настолько , что доводит своим поведением до посинения командиров , вопрос не ко мне . Хотя штат тыловых и штабных подразделений забит полностью , некомплект исключительно в строевых подразделениях.

    Так что все закономерно . Сколько бы с трибуны не кричали о скором возмездии, при полном хаосе и бардаке в армии ничего не будет хорошего . Не «мински» держат противника под Донецком и Горловкой . А неспособность и малочисленность пехоты вести наступление успешно, и потом удерживать эти позиции. Вот и весь хрен до копейки».

    «Ольхон» сбежал из Донецка в Москву в результате бандитских разборок с применением оружия. Его мнению о состоянии войск противника можно доверять - он являлся одним из самых известных главарей российских наемников, большинство солдат в его подразделении - также были российскими наемниками, и считались одним из самых боеспособных отрядов.

    Нехватка боеспособной пехоты, обученной и слаженной, для ведения маневренных боевых действий в составе малых групп и подразделений - действительно является одной из основных проблем в локальных войнах, и российско-украинская война здесь не исключение.

    Украинские воины наносят врагу серьезные потери, и рисковать на передовой у боевиков нет большого числа желающих. Боеготовность врага гораздо ниже реальной численности.

    Заполнение штата не мотивированными безработными не означает их превращения в полноценных солдат и в слаженные подразделения.

    Бои под Авдеевкой показали, что после занятия украинскими бойцами опорного пункта, противник оказался неспособен выбить их силами тактических резервов. И даже несмотря на ввод в бой свежего штурмового батальона наемников «Сомали», ситуация не изменилась.

    Массированный огонь российской артиллерии, обстрелы прямой наводкой из танков не смогли компенсировать недостаток пехоты.

    Фото Юрия Бутусова.
    Джерело: блог Юрія Бутусова
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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