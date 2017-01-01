Ворог в тилу. Прокуратура мовчить про перевірку офіцера, звинуваченого у співпраці з бойовиками

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральна прокуратура при оперативному супроводі СБУ три тижні тому почала перевірку дій командира роти поліції і колишнього офіцера донецької «Альфи» Юрія Голубана в травні 2014-го року.

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Предстояло проверить трафики и геолокацию телефона Голубана, дату билета на выезд из Донецка, показания свидетелей выезда и и прибытия в Харьков. Времени было вполне достаточно. Но результаты проверки до сих пор не обнародованы.

Сегодня это уже совершенно неприемлемо. Противник выложил видео, где человек, похожий на Голубана, находится рядом с одни из главарей боевиков Ходаковским, в форме, с оружием. Да, видео появилось спустя три недели, и это тоже вызывает вопросы, но ведь если бы за эти три недели были опубликованы материалы официальной проверки, то вопросов бы не возникло.

Генпрокуратура должна сегодня либо дать окончательный ответ по результатам проверки личности офицера, либо назвать ближайшие дни, когда такой ответ будет опубликован. Дальнейшее молчание правоохранительных органов по данному делу будет дискредитировать не отдельных должностных лиц, а все государство. И придавать вес российской пропаганде, которая ведет информационную войну против Украины, и может использовать тактику информационных провокаций по различным поводам. Для того, чтобы пресечь вбросы и обвинения противника, надо дать заключение официального расследования.

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