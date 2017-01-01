Як виглядає символ неквапливих українських реформ

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В шикарному будинку з великими просторими квартирамив єдиний спосіб заправити свій електромобіль - це кинути кабель з розеткою з вікна

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В новом прекрасном доме у метро «Левобережная» во дворе висит вот такая достопримечательность - розетка. Обычная розетка, висит себе, раскачивается целый день.. И только очень наблюдательный прохожий обратит внимание, что розетка висит на проводе, протянутом... с балкона 12 этажа! Как думаете, почему? Ни один европеец, конечно, не догадается. Это ноу-хау, естественное для наших пытливых умов. Все проще простого! Эту удивительную историю мне рассказал энтузиаст электрозаправок и электромобилей Слава Мижарев.

Хозяин квартиры купил себе электромобиль «Ниссан Лиф», а свой джип поставил в паркинг, и твердо решил освоить новый, перспективный, экономичный и экологически чистый транспорт. Настоящая реформа в отдельно взятом домохозяйстве. Но «Ниссану» необходима зарядка на ночь, точка подключения к электросети. И гражданин обратился в управляющую компанию дома, к этим современным, прогрессивным менеджерам, с просьбой установить зарядку для электромобиля. Однако менеджеры указали, что по закону такую зарядку установить нельзя ни в паркинге дома, ни на придомовой территории. Нельзя и все. Не потому, что они люди плохие, не серьезные и все их критикуют, а нельзя, понимаете? Ну вообще-то можно, если взять на себя ответственность, оформить бумаги, проект, подписать все согласования, ведь закон можно истолковать как надо... И если все это пробить, то и другие жильцы дома получат стимул покупать электромобили, у дома появится новый сервис для жильцов, новый уровень комфорта, а значит повысится капитализация дома, дом получит хорошую рекламу. Но кто же будет с этим возиться, если в доме и так текущих проблем полно, времени и рук не хватает, и квартировладельцы вечно чем-то достают, да еще и ведут себя иногда не вежливо? Конечно, отказать проще, ну зачем же морочить себе голову, когда-то эта проблема решится сама собой..

И вот в этих условиях проявляется невероятная украинская предприимчивость, независимость перед любой властью, целеустремленность в достижении целей, которых надо добиваться вопреки всему. Гражданин приобрел бухту кабеля, кинул на балкон, и обеспечил постоянный источник питания. Теперь в нужный момент ему спускают розетку пониже, он ставит свой электромобиль на зарядку, и вопреки всему продолжает свой экологический эксперимент. Выглядит сие действо поразительно! Но вот парадокс - в таком виде с электрозаправкой менеджеры дома ничего поделать не могут! И потому эта не предусмотренная и не согласованная заправка продолжает себе висеть! То есть по-нормальному установить для всех нельзя, а вот таким образом - можно! Зат никакие контролирующие органы к управляющей компании никаких претензий не выставят - это ж не заправка - это просто личная розетка владельца одной из квартир.

Вот таким трудным извилистым путем пробивает себе дорогу реформа электротранспорта в доме. В шикарном великолепном доме с большими просторными квартирами, заселенными вполне состоявшимися и состоятельными людьми, в 21-м веке, единственный способ заправить свой электромобиль - это кинуть кабель с розеткой из окна.

Будем информировать, как будет развиваться ситуация дальше, и в каком киевском доме появится первая заправка электромобилей? Готов написать о том, как решают проблему заправки электромобилей в других киевских домах.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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