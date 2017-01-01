Завдяки їм відбудеться це Євробачення

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євробачення в Києві відбудеться завдяки захисникам України

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Лучшую половину зала на «Евровидении» было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей, ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме.

Это благодаря нашим воинам «Евровидение» состоялось.

Это благодаря нашим воинам в Киеве - мирная жизнь.

Это наши воины, пока в Европе политики болтают про демократию и свободу, платят за эти европейские ценности своими жизнями, здоровьем, увечьями, и - единственные в Европе - сражаются за европейские ценности с оружием в руках.

Поэтому пусть присылает кто угодно кого угодно. «Евровидение» это еще одна возможность высказать благодарность защитникам Украины, и показать, какую Украину мы строим и защищаем. У нас много несовершенного в стране - но у нас много настоящих достойных людей, который составляют наверное, единственное безусловное богатство и гордость украинского народа. И это гораздо важней любых российских провокаций, которые еще раз покажут лицемерие околокремлевского населения.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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