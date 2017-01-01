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    Думки вголос

    Завдяки їм відбудеться це Євробачення

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 09:44
    • Розсилка

    Євробачення в Києві відбудеться завдяки захисникам України

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    Лучшую половину зала на «Евровидении» было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей, ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме.

    Это благодаря нашим воинам «Евровидение» состоялось.

    Это благодаря нашим воинам в Киеве - мирная жизнь.

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    Это наши воины, пока в Европе политики болтают про демократию и свободу, платят за эти европейские ценности своими жизнями, здоровьем, увечьями, и - единственные в Европе - сражаются за европейские ценности с оружием в руках.

    Поэтому пусть присылает кто угодно кого угодно. «Евровидение» это еще одна возможность высказать благодарность защитникам Украины, и показать, какую Украину мы строим и защищаем. У нас много несовершенного в стране - но у нас много настоящих достойных людей, который составляют наверное, единственное безусловное богатство и гордость украинского народа. И это гораздо важней любых российских провокаций, которые еще раз покажут лицемерие околокремлевского населения.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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