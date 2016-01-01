Звернення до обурених «українським злорадством» щодо Ту-154

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це ви нас назвали «хунтою», «карателями», «розпинателями немовлят», «убивцями російськомовних», «катами» – то якого співчуття ви від нас чекаєте?

Мовою оригіналу

Я очень рад, что многие в РФ сейчас осуждают Украину из-за одобрения взрыва самолета Ту-154 минобороны РФ - теперь они чувствуют примерно такой же шок, какой был у нас, когда российский спецназ сбил Ил-76 Минобороны Украины и российские СМИ и общество злорадствовали гибели «карателей хунты».

Тогда наши трагедии проходили мимо большинства россиян, теперь они все больше задумываются о причинах нашей ненависти.

Нам плевать, что вы нас критикуете - мы от вас давно перестали просить сочувствия, вы не желали слышать нашу боль. И чем больше таких информационных разрывов будет происходить, тем дальше Украина отделяется от России, и это правильно.

Я захожу на страницы всех этих добрейших типа человеков, которые так сочувствуют военному ансамблю, который летел спеть и сплясать на костях уничтоженного российской авиацией Алеппо. У этих добряков никогда нет на страницах сочувствия ни трагедии сирийского народа, ни украинским военным, которых убивает каждый день российское оружие в Украине. Они живут в информационном поле росТВ, для них трагедия только то, что объявляет кремлевская пропаганда, другого мира не существует.

Люди, которые ни разу не осудили Путина за вторжение и убийства украинцев, которые ни разу не сказали о сочувствии убитым россиянами украинцам под Светлодарском, Авдеевкой, Новозвановкой в эти дни, бесчувственны к чужой беде и чужому горю. Это вы нас назвали «хунтой», «карателями», «распинателями младенцев», «убийцами русскоязычных», «палачами» - так какого сострадания вы от нас ждете? Мы просто перешли на тот единственный язык, на котором вы сами с нами давно разговариваете - язык ненависти.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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