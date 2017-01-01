Мукачево, Днєпр, Харькав, Ровно, адже так кажуть «мєстні»

Юрій Винничук Український письменник

Юрій Винничук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Чекаю, коли наші дупотати почнуть нам і правопис впроваджувати»

Мєстні кажуть Мукачево, і норми укрмови тут не діють. Мєстні також кажуть Днєпр. а не Дніпро. Або Снєтин замість Снятина. Або Жєб'є замість Жаб'я. Або Харькав чи Харьків замість Харкова.

Винятків не повинно бути. Треба всі ці населені пункити перейменувати так. як вимовляють мєстні. І повернути Рівному ісконную назву Ровно. Бо що таке Рівне, коли правильно Мукачево?

Чекаю, коли наші дупотати почнуть нам і правопис впроваджувати. І введуть нарешті м'яке Ч, бо вони так кажуть: чього, чьому, щьо, навіщьо і коньяк «Бучячь».

Джерело: блог Юрія Винничука

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