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    Думки вголос

    Мукачево, Днєпр, Харькав, Ровно, адже так кажуть «мєстні»

    • Юрій Винничук

      Український письменник

    • Сьогодні, 12:34
    • Розсилка

    «Чекаю, коли наші дупотати почнуть нам і правопис впроваджувати»

    Мєстні кажуть Мукачево, і норми укрмови тут не діють. Мєстні також кажуть Днєпр. а не Дніпро. Або Снєтин замість Снятина. Або Жєб'є замість Жаб'я. Або Харькав чи Харьків замість Харкова.

    Винятків не повинно бути. Треба всі ці населені пункити перейменувати так. як вимовляють мєстні. І повернути Рівному ісконную назву Ровно. Бо що таке Рівне, коли правильно Мукачево?

    Чекаю, коли наші дупотати почнуть нам і правопис впроваджувати. І введуть нарешті м'яке Ч, бо вони так кажуть: чього, чьому, щьо, навіщьо і коньяк «Бучячь».

    Джерело: блог Юрія Винничука

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