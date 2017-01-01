Закон про українську мову має бути максимально радикальним

Юрій Винничук Український письменник

Юрій Винничук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська мова

Рускоговорящі навмисне нагнітають свої емоції щодо закону про мови, який ще не прийнятий

Але вже натяки про 1937 рік, а хтось каже, що піде вішатись, поки за ним не прийшли (хто має прийти і чому?), хтось меле маячню (а нас шо – в топку?), хтось лякає страшною лютою і непримиренною Ніцой, комусь вона уже сниться в жахливих нічницях і т. д. Хтось уже лепече, що новий закон веде до розколу країни.

Якого розколу? Русифіковані міста відокремляться від українських сіл? Оце роздряпування невидимих ран особливо вражає. Бо ран ще нема, а вереск, як у великодніх поросят.

А ще віщують занепад україномовної преси і що глянцеві україномовні журнали не виживуть. Як же виживають глянці у тих націй, які вдесятеро менші за чисельністю від українців? Як там з глянцями в Данії, Норвегії, Фінляндії, Словаччині, Хорватії? А в Прибалтиці? А в Ісландії?

Там навіть серіали чудово виживають рідною мовою. Ісландія з населенням 250 тисяч продукує фільми і серіали, які й Росія купує і дублює.

А де ви були всі, такі стурбовані, коли приймався закон Гадіка-Підрахуя? Хтось із вас десь пікнув? Хтось волав, що аборигенів затискають?

Ні, вам було комфортно. Вам завжди було комфортно. І тоді, як українських фільмів не було взагалі, і тепер, коли більшість із них і далі російською.

А коли ми починаємо протестувати проти того, що українською мовою відмовляються обслуговувати в крамницях чи кафе, то нащадки «асвабадітєлєй» радять нам тупо не ходити туди, де нас принижують. Бо іншого виходу вони для нас не бачать. А це все одно, що загнати нас у наше українське гетто, як негрів. Чорні ходять у свої заклади, білі – у свої. І всім дуже комфортно.

Після століть тотальної русифікації закон про українську мову мусить бути тільки радикальним і не поступливішим, ніж у Франції чи Польщі, хоча вони й близько не пережили того, що ми.

Джерело: блог Юрія Винничука

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