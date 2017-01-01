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    Думки вголос

    9 травня перетворилося на шабаш маргіналів

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 12:29
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    <span>Знімок зроблено під час проведення акції&nbsp;&laquo;Безсмертний полк&raquo; у Києві, 9 травня 2017 року</span>
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    Знімок зроблено під час проведення акції «Безсмертний полк» у Києві, 9 травня 2017 року

    Вибір міфу - це особиста справа кожного. Але і вибір антиміфу - теж особиста справа кожного

    Мовою оригіналу

    Большевики, не просто отправили людей на убой, воевать за собственный концлагерь. Они и после войны заставили выживших в этой бойне служить своему дьявольскому культу. Хитро объявив всех воевавших ветеранами и фронтовиками, раздавая им и их потомкам всяческие почести и вложив в их головы нужную им мифологию – они очень многих заставили уверовать и служить себе и после войны. Купили людей недорого, через гордыню. И нужно отдать им должное, покупка была недорогой, но весьма эффективной. Миллионы людей и сейчас «гордятся» победой 9 мая, отказываясь видеть, что, празднуя день победы они продолжают служить культу, уничтожившему миллионы людей и продолжающему уничтожать людей по всему миру и сейчас.

    Людей хитро прикормили медалями, пайками, сказками про войну и неискренними почестями.

    Конечно, выбор мифа – это личное дело каждого. Но и выбор антимифа – тоже личное дело каждого.

    Купили не только фронтовиков, а и их потомков. Убедили, что фальшивые идеалы – это то чем следует гордиться.

    Переубеждать тех, кто уверовал в «великую победу» никакого смысла нет. Это уходящий, умирающий, агонизирующий ложный миф. Носители этого мифа боятся потерять то, что имеют – иллюзию величия. Победобесие – это сражение за собственные иллюзии, которые к реальности не имеют никакого отношения.

    Мир должен был разделиться и разделился на тех, кто идет вперед и пробует делать этот мир лучше и на тех, кто решил остаться в прошлом, облизывая дохлую тушку былых «великих побед».

    9 мая превратилось в шабаш маргиналов. Нужно сказать отдельное спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который с несвойственной россиянам педантичностью, продолжает обнулять всю совковую мифологию не жалея на это безусловно благое дело, ни сил, ни средств.

    Совкам нечего предложить этому миру. Они не могут дать ему какую-то реальную ценность, поэтому пытаются набивать себе цену фальшивыми победами.

    И пусть будет так. Каждому свое. Кто-то двигается вперед и проявляется в этом мире, а кто-то остается в прошлом, превращаясь в люмпен-маргинала. Все вместе обеспечивает нам право выбора, а значит эволюцию и развитие.

    Если и есть с чем поздравить украинцев именно 9 мая, так это с тем, что большинство выбирает будущее и будущее созидательное.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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