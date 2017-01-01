Бойовики самі припинять поставки вугілля, як тільки завершиться блокада Донбасу

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

Нам не вугілля постачають з ОРДЛО. Нам разом з вугіллям постачають великі проблеми

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Путин понимает, что уголь с ОРДЛО нам критичен, но не блокирует эти поставки сам, а выводит на блокаду «патриотов». Он понимает, что гораздо выгоднее сделать всю работу руками украинцев, купленных или наивных.

Таким способом он лишает нас не только промышленного производства, но и устойчивости государства, раскачивая конфликты.

Если мы разрулим и эту ситуацию, а мы ее разрулим, то поставки угля прекратит сам Путин и вопрос торговли с ОРДЛО отпадет сам собой. Нам не уголь поставляют с ОРДЛО. Нам вместе с углем поставляют большие проблемы.

Порошенко, Ахметов и власть вообще очень хотят сохранить старые циклы:

- уголь - металл - валютная выручка – рабочие места - пенсии - деньги в бюджете Читайте також «Народний фронт» закликав уряд терміново заборонити торгівлю з Донбасом Сьогодні, 12:02

Раду пікетують партійці Коломойського Сьогодні, 10:14 Ради сохранения этих циклов они и не идут на резкие шаги против России. И правильно делают. Любой вменяемый политик делал бы тоже самое. Но Путин и война, беспощадно уничтожают эти старые модели и скорее всего, они их раньше или позже, уничтожат, оставив от индустриального Донбасса дым, пепел и нищету. И хотим мы того или нет, нам придется создавать там новые технологические циклы. «Нет худа без добра». Но перед тем как придет Добро, нам придется пожить очень Худо. Это будет наша цена за обновление и эволюционный шаг вперед.

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