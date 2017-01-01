Чому російський народ так любить шахраїв та злодіїв

Україна і Росія перебувають на різних етапах розвитку суспільства

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Базовой потребностью личности является физическое выживание и физическая безопасность. И пока личность не реализует эту потребность, она не будет заморачиваться демократией, свободой слова, честными выборами, коррупцией и справедливостью как таковой.

Эволюционировав до определенного уровня, личность начинает понимать, что единственный способ реализовать потребность выживания – это знания.

Чтобы получить еду и выжить в этом мире, нужно регулярно что-то отдавать этому миру. Человек получает от мира ровно столько, сколько отдает ему. Если каким-то образом ему удается получить больше, рано или поздно, баланс отданного и полученного, все-равно будет восстановлен.

Осознав эту простую закономерность, личность перестает заморачиваться вопросами физического выживания и начинает искать знаний и возможности отдавать этому миру больше, чтобы получать от мира больше. Так решается вопрос физического выживания.

Далее личность переходит к вопросу физической безопасности и обнаруживает интересный способ, которым людей как баранов держат в повиновении. Этот способ всем известен – разделяй и властвуй.

Когда личность осознает всю условность и искусственность разделения между людьми – вопрос физической безопасности перестает быть доминантой. До условной черты конечно.

Такая личность начинает бунтовать против всего, что ее ограничивает и загоняет в стойло: тираны, диктаторы, религия, политика и прочая, прочая. Ей становится пофигу такая ерунда как расовая, религиозная и сексуальная ориентация людей.

Делать Майданы, революции и прочие безобразия начинают те общества, где доминируют личности, осознавшие что людей держат в стойле, а ей в стойле уже неинтересно. Личность созрела – она хочет проявиться в этом мире. Она готова стать со-творцом. Она рвет оковы.

Разнообразие и одновременно единство этого мира перестает быть проблемой, а становится возможностью. И сильно критикуемая политика мульти культуризма является не только верной, но и единственно возможной для человечества.

Кто же такие жулики и воры? Это учителя. Эффективно учить людей и вести их по эволюционному пути лучше всего через обман. Поэтому жулики и воры сущности в нашей эко системе не только важные, а и весьма полезные.

Они продают людям иллюзию безопасности и берут за свои услуги довольно таки приличную мзду. Когда народ созревает до нужной точки, он берет в руки вилы и вышвыривает продавцов иллюзий вон или в состоянии эволюционного оргазма вешает их на фонарных столбах.

Вывод простой: нет хороших и плохих народов и стран – есть разные уровни развития, разные точки эволюционного пути и разные задачи, которые на этом пути решаются.

Проблемы у нас в том, что Украина на одном этапе развития, а Россия + Крым / Донбасс на другом. А это гарантированный конфликт, который мы сейчас и переживаем. И обязательно проживем, если не будем так часто передвигать стрелки часов на зимнее-летнее время.