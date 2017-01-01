Донбас - ноша для України на десятиліття
- Сьогодні, 13:25
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Розсилка
Ті, хто хоче, щоб Донбас став українським, мають приготуватися до того, щоб тягнути цього слона з болота, роками і десятиліттями
Мовою оригіналу
Что же делать с Донбассом?
Отвечу коротко – особенного ничего с ним делать не нужно.
После войны мы будем там делать ровно то же самое, что сейчас делаем в Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Тем, кто хочет развиваться – помогать
Тех, кто развиваться не хочет – будем кормить
Донбасс – это ноша для Украины на десятилетия.
Смотреть на эту территорию лучше в разрезе десятилетий.
Лет через 30-40-50 эта территория будет мало чем отличаться от Полтавщины или Сумщины.
То, что там происходит сейчас – неприятно. Но иначе болезнь не лечится.
Проблема Донбасса в его слабости.
Те, кто хочет, чтобы Донбасс стал украинским, должен приготовиться к тому, чтобы тянуть этого слона из болота, годами и десятилетиями. Не ожидая за это никакой благодарности.
Мы конечно много чего не умеем делать, реформы у нас не получаются и борьба с коррупцией, но что касается освоения территорий, то тут с нами только наши будущие соседи китайцы могут соперничать.
Мы освоили Тюмень. Мы дали жизнь Крыму. После Крыма и Тюмени – колонизировать и освоить Донбасс для нас вообще семечки.
Мы перемелем и освоим эту территорию. Только медленно. Быстро мы ничего не делаем, потому что получаем удовольствие от процесса, а цель и результат для нас – просто философские величины.