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    Думки вголос

    Донбас - ноша для України на десятиліття

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 13:25
    • Розсилка

    Ті, хто хоче, щоб Донбас став українським, мають приготуватися до того, щоб тягнути цього слона з болота, роками і десятиліттями

    Мовою оригіналу

    Что же делать с Донбассом?

    Отвечу коротко – особенного ничего с ним делать не нужно.

    После войны мы будем там делать ровно то же самое, что сейчас делаем в Мариуполе, Славянске и Краматорске.

    Тем, кто хочет развиваться – помогать

    Тех, кто развиваться не хочет – будем кормить

    Донбасс – это ноша для Украины на десятилетия.

    Смотреть на эту территорию лучше в разрезе десятилетий.

    Лет через 30-40-50 эта территория будет мало чем отличаться от Полтавщины или Сумщины.

    То, что там происходит сейчас – неприятно. Но иначе болезнь не лечится.

    Проблема Донбасса в его слабости.

    Те, кто хочет, чтобы Донбасс стал украинским, должен приготовиться к тому, чтобы тянуть этого слона из болота, годами и десятилетиями. Не ожидая за это никакой благодарности.

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    Мы конечно много чего не умеем делать, реформы у нас не получаются и борьба с коррупцией, но что касается освоения территорий, то тут с нами только наши будущие соседи китайцы могут соперничать.

    Мы освоили Тюмень. Мы дали жизнь Крыму. После Крыма и Тюмени – колонизировать и освоить Донбасс для нас вообще семечки.

    Мы перемелем и освоим эту территорию. Только медленно. Быстро мы ничего не делаем, потому что получаем удовольствие от процесса, а цель и результат для нас – просто философские величины.

    Джерело: блог Олексія Заводюка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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