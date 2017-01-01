Донбас - ноша для України на десятиліття

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ті, хто хоче, щоб Донбас став українським, мають приготуватися до того, щоб тягнути цього слона з болота, роками і десятиліттями

Мовою оригіналу

Что же делать с Донбассом?

Отвечу коротко – особенного ничего с ним делать не нужно.

После войны мы будем там делать ровно то же самое, что сейчас делаем в Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Тем, кто хочет развиваться – помогать

Тех, кто развиваться не хочет – будем кормить

Донбасс – это ноша для Украины на десятилетия.

Смотреть на эту территорию лучше в разрезе десятилетий.

Лет через 30-40-50 эта территория будет мало чем отличаться от Полтавщины или Сумщины.

То, что там происходит сейчас – неприятно. Но иначе болезнь не лечится.

Проблема Донбасса в его слабости.

Те, кто хочет, чтобы Донбасс стал украинским, должен приготовиться к тому, чтобы тянуть этого слона из болота, годами и десятилетиями. Не ожидая за это никакой благодарности.

Мы конечно много чего не умеем делать, реформы у нас не получаются и борьба с коррупцией, но что касается освоения территорий, то тут с нами только наши будущие соседи китайцы могут соперничать.

Мы освоили Тюмень. Мы дали жизнь Крыму. После Крыма и Тюмени – колонизировать и освоить Донбасс для нас вообще семечки.

Мы перемелем и освоим эту территорию. Только медленно. Быстро мы ничего не делаем, потому что получаем удовольствие от процесса, а цель и результат для нас – просто философские величины.

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