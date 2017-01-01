Донбас та Росія дружно крокують до смерті
- Сьогодні, 10:51
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Донбас знищується під радісні крики місцевих жителів, і Росія зараз знищується Путіним при повному «одобрямсі» самих же росіян
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Если посмотреть на последние годы Донбасса и России, там можно увидеть очень много общего.
- Нищета в начале 90-х.
- Большая криминальная война за ресурсы
- Подъем на нефти и газе в РФ и на угле и металле на Донбассе
Потом был поход Донбасса на Киев и походы России на Кавказ и тоже на Киев.
Идеология, которая объединяет эти две орды одинаковая – ненависть к свободному миру и к Украине как к ближайшей точке этого свободного мира.
Донбассу в Киеве уже обломали рога на Майдане и сейчас он вместе с Россией закрылся в своем заповеднике, что есть сил отбиваясь от неизбежного – поглощения этого анклава Украиной и полной утилизации недобитков уголовного, проклемлевского режима, существовавшего там до Майдана и паразитировавшего на остатках советской собственности.
Россия, поднявшись на нефти и газе, тоже захотела влияния и экспансии и тоже поход не удался. Все идет к неизбежной развязке, которая может наступить в любой день.
Донбасс и Россия – суть одно: агрессивная, кочующая, дикая орда, не признающие правил, потому что там, где есть правила для них нет лова.
И кончить свой век они могут одинаково. Происходящее последние 3,5 года на Донбассе вполне может оказаться генеральной репетицией краха самой России. И возвращать мы будем уже совсем другой Донбасс, забирать Крым будем у совсем другой России, а может быть даже и не у России.
И еще одно сходство: Донбасс уничтожается под радостные вопли местных жителей, и Россия сейчас уничтожается Путиным при полном одобрямсе самих же россиян.
Вот они и есть настоящие мышебратья! По разуму!
Джерело: inforesist