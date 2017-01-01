Донбас та Росія дружно крокують до смерті

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донбас знищується під радісні крики місцевих жителів, і Росія зараз знищується Путіним при повному «одобрямсі» самих же росіян

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Если посмотреть на последние годы Донбасса и России, там можно увидеть очень много общего.

Нищета в начале 90-х.

Большая криминальная война за ресурсы

Подъем на нефти и газе в РФ и на угле и металле на Донбассе

Потом был поход Донбасса на Киев и походы России на Кавказ и тоже на Киев.

Идеология, которая объединяет эти две орды одинаковая – ненависть к свободному миру и к Украине как к ближайшей точке этого свободного мира.

Донбассу в Киеве уже обломали рога на Майдане и сейчас он вместе с Россией закрылся в своем заповеднике, что есть сил отбиваясь от неизбежного – поглощения этого анклава Украиной и полной утилизации недобитков уголовного, проклемлевского режима, существовавшего там до Майдана и паразитировавшего на остатках советской собственности.

Россия, поднявшись на нефти и газе, тоже захотела влияния и экспансии и тоже поход не удался. Все идет к неизбежной развязке, которая может наступить в любой день.

Донбасс и Россия – суть одно: агрессивная, кочующая, дикая орда, не признающие правил, потому что там, где есть правила для них нет лова.

И кончить свой век они могут одинаково. Происходящее последние 3,5 года на Донбассе вполне может оказаться генеральной репетицией краха самой России. И возвращать мы будем уже совсем другой Донбасс, забирать Крым будем у совсем другой России, а может быть даже и не у России.

И еще одно сходство: Донбасс уничтожается под радостные вопли местных жителей, и Россия сейчас уничтожается Путиным при полном одобрямсе самих же россиян.

Вот они и есть настоящие мышебратья! По разуму!

Джерело: inforesist

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