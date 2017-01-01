Друга світова війна: перемога Гітлера була б для України меншим злом, ніж перемога Сталіна
- Сьогодні, 10:02
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Якби Гітлер переміг Сталіна, то Європа не мала б тих проблем, які їй створив більшовизм
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3 месяца войны и 3 миллиона военнопленных. Позорная война. Никто в здравом рассудке не хотел воевать за большевиком. Никто, кто был способен думать своей головой и у кого был хотя бы минимальный выбор.
Согласно исторических документов, которым я доверяю, Гитлер не собирался идти дальше Урала. План был загнать большевизм за Урал. И чем этот план отличается от сегодняшнего плана загнать руссомир за Урал и отдать его на съедение китайцам? Ничем. Получается, что Гитлер был прав еще много лет назад?
Именно разгром большевистской России был задачей номер один для мира на то время, а не разгром Гитлера.
И на сегодня задача остается той же, ибо она не решена.
Победи Гитлер Сталина, Европа не имела бы тех проблем, которые ей создал большевизм. Проблемы бы были и серьезные, но несопоставимо меньшие по размеру и масштабу, чем при большевиках.
Многие вспомнят про евреев? А чем евреи отличаются от украинцев, чеченцев и крымских татар, которых уничтожал Сталин?
При любом раскладе, ресурсов Германии не хватило бы на безумную гитлеровскую политику и даже при условии победы Германии над СССР, раньше или позже, Гитлера бы уничтожили и заменили бы на более вменяемого фюрера, который не жег бы в печах евреев и соблюдал бы минимум правил приличий.
Конечно, история не имеет сослагательного наклонения, и «если бы» не считается. Но разгул демократии считаю нужным реализовать следующим утверждением:
- Победа Гитлера для Украины была бы меньшим злом, чем победа Сталина!
Нам абсолютно нечего праздновать в этот день!
Джерело: блог Олексія Заводюка