Два запитання до Савченко щодо переговорів з бойовиками
- Сьогодні, 12:24
-
Розсилка
Лізти в справи виконавчої влади і тим більше військово-політичного керівництва країни Савченко не має права
Мовою оригіналу
У меня к Савченко есть несколько вопросов:
- От имени кого она собирается вести переговоры с боевиками? Кого она собирается представлять на этих переговорах?
- На каких основаниях она занимается освобождением наших военнопленных? Кто ей давал такие полномочия?
Народ Украины выдал прямой и безоговорочный мандат на ведение войны с Россией (освобождение наших солдат – это тоже часть войны), внешней политики государства и наших отношений с оккупированными территориями одному единственному человеку – Петру Алексеевичу Порошенко. Этот мандат будет действительным до окончания его президентской каденции. И любой, кто посягает на его полномочия – самозванец.
Мне очень грустно видеть граждан, которые видят в ее деятельности какую-то гражданскую позицию по отстаиванию национальных интересов страны. Она депутат и ее работа – законодательство. Лезть в дела исполнительной власти и тем более военно-политического руководства страны она не имеет права.
Складывается впечатление, что деятельность Савченко – это политический авантюризм. И есть очень серьезные вопросы на чьей стороне она играет, украинской или кремлевской.
Джерело: блог Олексія Заводюка