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    Думки вголос

    Два запитання до Савченко щодо переговорів з бойовиками

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 12:24
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    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Лізти в справи виконавчої влади і тим більше військово-політичного керівництва країни Савченко не має права

    Мовою оригіналу

    У меня к Савченко есть несколько вопросов:

    • От имени кого она собирается вести переговоры с боевиками? Кого она собирается представлять на этих переговорах?
    • На каких основаниях она занимается освобождением наших военнопленных? Кто ей давал такие полномочия?

    Народ Украины выдал прямой и безоговорочный мандат на ведение войны с Россией (освобождение наших солдат – это тоже часть войны), внешней политики государства и наших отношений с оккупированными территориями одному единственному человеку – Петру Алексеевичу Порошенко. Этот мандат будет действительным до окончания его президентской каденции. И любой, кто посягает на его полномочия – самозванец.

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    Мне очень грустно видеть граждан, которые видят в ее деятельности какую-то гражданскую позицию по отстаиванию национальных интересов страны. Она депутат и ее работа – законодательство. Лезть в дела исполнительной власти и тем более военно-политического руководства страны она не имеет права.

    Складывается впечатление, что деятельность Савченко – это политический авантюризм. И есть очень серьезные вопросы на чьей стороне она играет, украинской или кремлевской.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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