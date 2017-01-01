Два запитання до Савченко щодо переговорів з бойовиками

Лізти в справи виконавчої влади і тим більше військово-політичного керівництва країни Савченко не має права

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У меня к Савченко есть несколько вопросов:

Народ Украины выдал прямой и безоговорочный мандат на ведение войны с Россией (освобождение наших солдат – это тоже часть войны), внешней политики государства и наших отношений с оккупированными территориями одному единственному человеку – Петру Алексеевичу Порошенко. Этот мандат будет действительным до окончания его президентской каденции. И любой, кто посягает на его полномочия – самозванец.

Мне очень грустно видеть граждан, которые видят в ее деятельности какую-то гражданскую позицию по отстаиванию национальных интересов страны. Она депутат и ее работа – законодательство. Лезть в дела исполнительной власти и тем более военно-политического руководства страны она не имеет права.

Складывается впечатление, что деятельность Савченко – это политический авантюризм. И есть очень серьезные вопросы на чьей стороне она играет, украинской или кремлевской.