Існування успішної України добиває стару та немічну Росію

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Московія сіяла розбрат, розділяла і підкорювала народи і території. Нам потрібно показувати суб'єктам РФ приклад того, як можна вирватися з лап Кремля і стати успішними

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Много постов написано о том, что Москва была основана Ордой, была у той на побегушках, собирала дань и делала для Орды всякую мерзкую работу. Была на подхвате.

Троллить этим московитов не очень удачный пример. Важно не как начиналось, а чем закончилось. А закончилось тем, что Московия забрала себе всю территорию Орды и уже много лет собирает там дань.

Это может быть хорошим примером для нас. Мы тоже долго находились в служении у Московии, а теперь пришло время на свой государственный проект.

Не вижу смысла троллить Московию их ордынским происхождением. Нужно сделать с ними тоже самое, что они сделали с Ордой – порвать их в клочья. Каждый год существования независимой, свободной, успешной Украины будет добивать дряхлеющее московское царство-государство и разрушать его. Московия сеяла раздор, разделяла и покоряла народы и территории. Нам нужно показывать субъектам РФ пример того, как можно вырваться из лап Кремля и стать успешными. Читайте також Японія висловила протест Росії через п’ять спірних островів Вчора, 09:31 Троллить их надо не ордынским прошлым, а успешной Украиной. Успех – очень соблазнительная штука. Намного соблазнительнее, чем пропаганда. Вся сеть забита постами про то как добивались успеха знаменитые изобретатели и бизнесмены. Наш месседж на эти злобные земли должен быть таким:

- Мы вырвались из когтей Кремля и стали свободными и успешными. Хотите стать такими же? Следуйте за нами.

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