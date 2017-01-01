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    Думки вголос

    Існування успішної України добиває стару та немічну Росію

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка

    Московія сіяла розбрат, розділяла і підкорювала народи і території. Нам потрібно показувати суб'єктам РФ приклад того, як можна вирватися з лап Кремля і стати успішними

    Мовою оригіналу

    Много постов написано о том, что Москва была основана Ордой, была у той на побегушках, собирала дань и делала для Орды всякую мерзкую работу. Была на подхвате.

    Троллить этим московитов не очень удачный пример. Важно не как начиналось, а чем закончилось. А закончилось тем, что Московия забрала себе всю территорию Орды и уже много лет собирает там дань.

    Это может быть хорошим примером для нас. Мы тоже долго находились в служении у Московии, а теперь пришло время на свой государственный проект.

    Не вижу смысла троллить Московию их ордынским происхождением. Нужно сделать с ними тоже самое, что они сделали с Ордой – порвать их в клочья.

    Каждый год существования независимой, свободной, успешной Украины будет добивать дряхлеющее московское царство-государство и разрушать его.

    Московия сеяла раздор, разделяла и покоряла народы и территории. Нам нужно показывать субъектам РФ пример того, как можно вырваться из лап Кремля и стать успешными.

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    Троллить их надо не ордынским прошлым, а успешной Украиной. Успех – очень соблазнительная штука. Намного соблазнительнее, чем пропаганда. Вся сеть забита постами про то как добивались успеха знаменитые изобретатели и бизнесмены.

    Наш месседж на эти злобные земли должен быть таким:
    - Мы вырвались из когтей Кремля и стали свободными и успешными. Хотите стать такими же? Следуйте за нами.

    Джерело: блог Олексія Заводюка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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