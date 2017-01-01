Ми будемо сильними, хитрими і злими. Побажання Україні на 2017 рік

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові

Московія не зможе нас перемогти поки ми єдині. Найкраща протиотрута проти московських бісів знаходиться в нас самих, а не у Вашингтоні

Мовою оригіналу

Мы никогда не остаемся в этом мире одни. Даже если нам кажется, что весь мир и обстоятельства против нас – это только иллюзия

Если в нашу жизнь приходит враг, обязательно приходит и противоядие

Если приходит проблема – придет и ее решение

Если нас предали – это значит, что нам стоит поискать новых попутчиков на пути к нашей цели.

Мы можем видеть проблему, а можем увидеть возможности. Все зависит только от нашей способности видеть.

Мы за мир во всем мире, поэтому регулярно «чистим пулеметы» и если ради мира во всем мире нужно будет сжечь один нехороший город, то мы его, со всей христианской любовью - сожжем. Ради мира на нашей земле!

Жизнь каждый день дает нам силу. Если мы развиваемся – эта сила становится нашим союзником. Если мы ее не используем себе во благо – она нас разрушает.

Московия не сможет нас победить пока мы едины. Самое лучшее противоядие против московских бесов находится в нас самих, а не в Вашингтоне.

Лучшее противоядие против Московии – наше Единство!

Мы все очень разные. У нас разные взгляды на политику, язык, историю, религию и еще миллион всяких разногласий.

Поэтому объединиться мы можем только вокруг ценностей, которые едины для всех настоящих украинцев. Эти ценности сформулированы на Майдане. Нам не нужно их искать.

Мы должны стать сильными.

Мы всегда были слабыми, когда забывали об Украине и ставили свои амбиции и гордыню выше.

Гордыня разъединяет нас и делает слабыми. Делает нас легкой добычей Московии.

Многим из нас очень не нравится Порошенко и его команда. Но это не значит, что искать им альтернативу нужно в преисподней, где живут юля, ляшко, оппоблок и прочие мураевы. Менять нынешнюю власть нужно на лучшую.

Тяжело в Украине живется только бойцам на передовой и тем, кто потерял родных и близких на этой войне.

Всем остальным живется прекрасно. Кто этого не понимает – просто глупый человек!

Украинская революция – это надолго. Желание, чтобы все случилось быстро – это слабость. А нам нужна Сила!

Наша цель – не НАТО и не ЕС. Наша цель – Украина. Успешная и процветающая. На веки вечные. И если на этом пути нам нужно будет убить Мордор, так тому и быть, мы его убьем!

Джерело: блог Олексія Заводюка

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