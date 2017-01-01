Міф про СРСР та популярність путінської пропаганди

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Черга в СРСР

Радянські люди люблять СРСР, а деякі навіть Сталіна, тому що при ньому був «порядок» і про них «дбали»

Мовою оригіналу

Люди, оставшиеся в совке, очень дорожат мифами

Их не интересуют ни факты, ни логика, ни реальность, в которой они находятся. Самое главное в их жизни – это мифология.

Отсюда популярность путинской пропаганды. Они просто точно знают свою аудиторию, которая отчаянно держится за советские памятники, старые названия улиц, 8 марта, 1 и 9 мая.

Дело не в пропаганде. Людям, которые в нее верят, дают то, что они хотят получить. Им не интересна реальность, им интересен миф. Помнится, когда регионалы подняли пенсионный возраст для женщин, особенного возмущения я не увидел. А когда снесли памятники и переименовали улицы – возмущаться начали и громко. Для оккупационного блока – это вообще тема номер один. Потому что действия регионалов – это суровая реальность, с которой сталкиваться люди не хотят или не могут. А советская история – удобный и комфортный миф. Постсовок разделился. Одни смогли попрощаться с прошлым и начали творить новую мифологию, а другие – не могут и живут старой. Отсюда конфликт и война. Советским людям напоминают о пустых прилавках в СССР, но на них это не действует. Они любят СССР, а некоторые даже Сталина, потому что при нем был «порядок» и про них «заботились». Для одних история - это факты, для других - миф. Мы вряд ли когда-нибудь поймем друг друга, потому что не всем нравится смотреть на ту реальность, в создании которой они же и участвуют. Воспринимать реальность и принимать за нее ответственность – это позиция развитой личности. Я не вижу в советских людях развитых личностей. Вижу слабых людей. СССР и нынешняя путинская Россия – это мифология. И складывается впечатление, что мифология для абсолютного большинства людей намного интереснее фактов, логики и реальности. В Украине лучше уже хотя бы тем, что мы отказались от старой мифологии и начали создавать свою, новую. Новый опыт всегда интереснее и ценнее, чем старый. Все, кто отказывается от нового опыта и зацикливаются на прошлом – проигрывают. Если голова забита прошлыми переживаниями – это отказ от будущего.

Джерело: блог Олексія Заводюка

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