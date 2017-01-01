Ніякий Путін не врятує росіян від розплати

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Росіяни пожили добре 15 років на дорогій нафті

Мовою оригіналу

Про Красную Шапочку и россиянах, которые ведут себя неадекватно ситуации

Не все люди способны на переход, который переживает постсовок с конца 2013-года. Для многих он болезненный и неподъемный.

Они увязывают неприятные для них обновления с Украиной и с нашей революцией, не могут понять, что дело не в Украине и не в Майдане с биндеровцами. Дело в том, что пришло время.

В России есть (а может уже и был) экономический и силовой ресурс, чтобы отсрочить революцию и жить спрятав голову в песок, а в Украине его уже нет. Читайте також Путінські слідчі висунули обвинувачення у справах про напади на посольство РФ у Києві Сьогодні, 09:34 Россияне пожили всласть 15 лет на дорогой нефти, как и при Брежневе кстати, и хватит. Пора «арбайтен унд копайтен». Планета Земля – это не место для удовольствий. Здесь все жестко и за все нужно расплачиваться. И никакой Путин их от расплаты не спасет.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»