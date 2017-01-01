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    Думки вголос

    Ніякий Путін не врятує росіян від розплати

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 11:27
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Росіяни пожили добре 15 років на дорогій нафті

    Мовою оригіналу

    Про Красную Шапочку и россиянах, которые ведут себя неадекватно ситуации

    Не все люди способны на переход, который переживает постсовок с конца 2013-года. Для многих он болезненный и неподъемный.

    Они увязывают неприятные для них обновления с Украиной и с нашей революцией, не могут понять, что дело не в Украине и не в Майдане с биндеровцами. Дело в том, что пришло время.

    В России есть (а может уже и был) экономический и силовой ресурс, чтобы отсрочить революцию и жить спрятав голову в песок, а в Украине его уже нет.

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    Россияне пожили всласть 15 лет на дорогой нефти, как и при Брежневе кстати, и хватит. Пора «арбайтен унд копайтен».

    Планета Земля – это не место для удовольствий. Здесь все жестко и за все нужно расплачиваться. И никакой Путин их от расплаты не спасет.

    Джерело: блог Олексія Заводюка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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