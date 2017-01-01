Прес-конференція президента - шоу для одного актора

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-конференція Петра Порошенка

Такі правила гри в демократію. А правила треба поважати!

Мовою оригіналу

Не понятно нытье некоторых журналистов про пресс-конференцию Порошенко.

Вопросы задавать не дают, ответов не дают, пресс-конференции долго не проводятся. Чему тут удивляться? Пресс-конференция - это шоу, которое устраивается для того, что показать в выгодном свете главного актера - Порошенко.

Я не думаю, что журналисты такие наивные люди и идут на пресс-конференцию президента за информацией. Информацию можно получить в пресс-службах министерств, ведомств, ВР, АП и в других неофициальных источниках. А на ежегодной пресс-конференции они массовка и тусовка.

Такие правила игры в демократию. А правила надо уважать!

Джерело: блог Олексія Заводюка

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