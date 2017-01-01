Про користь Трампа для України

З Трампом Україні доведеться вчитися бути більш самостійною і жорсткою у відстоюванні своїх національних інтересів

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Я думаю, что очень велика вероятность того, что российское хамство в сторону США сократится до минимума или прекратится вообще. Настолько, насколько кремлевские гопники способны не хамить.

Мы вряд ли увидим лихие полеты российских боевых самолетов над американскими кораблями, вряд ли россияне будут нервировать США у границ стран Балтии и я совсем не представляю себе перлов про «радиоактивный пепел» в исполнении Раша ТВ. Мне почему-то кажется, что этого не будет, а Лавров вспомнит чему его учили в дипломатической академии и количество хамских фраз резко сократится.

Я хотел еще написать о том, что одна из важных миссий Трампа лишить Кремль иллюзий о том, что для нынешнего кремлевского режима может быть «хорошая Америка». Но сегодня утром увидел, что писать уже ничего не нужно. Павел Казарин написал отличный (а других он и не пишет) текст об иллюзиях Москвы, рекомендую тем, кто еще не читал выделить пару минут и прочесть.

Мои ощущения от действий Путина (это именно ощущения, я не знаю, что творится в его голове), он хочет не просто снятия санкций в обмен на Донбасс, Сирию или еще что-то. Путин хочет большего. Путин хочет признания России и его лично, как равного мирового игрока. Путин хочет, чтобы его ПОПРОСИЛИ вернуться в элитный мировой клуб, как одного из правителей мира. Вот за это он и воюет и именно это он называет «вставанием с колен». Недостаток политических и экономических ресурсов России, он компенсирует насилием. И у него есть стойкая иллюзия, что насилия будет достаточно, чтобы Россию признали равной среди самых сильных.

Трамп может разрушить эту иллюзию Москвы. Но последствия разрушения иллюзий Кремля для мира и для Украины плохо предсказуемы.

Для Украины Трамп тоже может быть очень полезен. С ним нам придется учиться более самостоятельной и более жесткой политике в отстаивании своих национальных интересов. И первый тест для украинской элиты будет на Донбассе.

Ситуация может сложиться так, что нам придется принимать очень важные решения, которые мы принимать боялись и не хотели, постоянно откладывали, ожидая, что развитие событий сложится более благоприятно и нам удастся избежать принятия этих решений.