Про різницю між Росією та цивілізованим світом

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб робити більше корисного і отримувати більше благ від цього життя, люди навчилися поважати одне одного і будувати довірчі відносини один з одним

Мовою оригіналу

Вату плющит от свободного мира потому что они не знают, как вести себя в свободном мире. Их привычки и стиль поведения свободный мир отвергает вместе с ними. Отсюда у них появляются обиды.

В Мордоре и его колониях типа ДЛНР все понятно. Там все устроено как у обезьян, подчиняйся главным и чмыри тех, кто слабее. Все просто и все ясно.

В свободном мире все иначе, там люди равны и все строится на уважении друг к другу. Там никто никого не чмырит. В свободном обществе вперед вырываются те, кто развивает свои таланты и дает людям своими талантами пользу. Чем больше полезного делаешь для мира, тем больше у тебя денег и социального статуса.

А чтобы делать больше полезного и получать больше благ от этой жизни, люди научились уважать друг друга и строить доверительные отношения друг с другом. Объединяться, чтобы делать больше и лучше. Как результат такой политики «золотой миллиард» и самая успешная цивилизация в истории человечества. На другом полюсе расположился унылый, вечно отстающий Мордор, который захватил огромные территории и огромные ресурсы, но реализовать захваченное не может, только удерживать силой. Там пытаются сократить отставание за счет вранья, войн, диверсий и ненависти ко всему белу свету, но выходит то, что выходит. То что и должно получиться в результате такого неразумного поведения. И как ни странно, оба этих кейса, для человечества очень полезны. Мы наглядно можем наблюдать эти поведенческие модели в действии и выбирать тот, который полезен для нас.





Джерело: блог Олексія Заводюка

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