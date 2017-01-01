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    Думки вголос

    Простий рецепт для перемоги України у війні з Росією

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:39
    • Розсилка
    Корупція
    Корупція

    Корупція - не причина наших бід, а наслідок слабкості української держави

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    Верные шаги в жизни человека или общества, как правило, простые, а часто даже скучные

    Но простые и скучные они только на первый взгляд. Как только начинается реализация этих простых, но правильных шагов, оказывается, что шаги не такие уж простые, а сложные и интересные.

    Общество зачитывается взахлеб политологами, аналитиками, публицистами и блогерами в поисках сокровенного знания. «Как вернуть Донбасс», «Как вернуть Крым», «Как победить олигархов» и т.д.

    Предлагаемые публике ответы, как правило, мало кого устраивают. Удовольствие от текстов политических гуру длится очень недолго и каждый день нужна новая доза политического чтива, а ответы на вопросы все не находятся.

    Хочется чего-то волшебного, монументального, эффективного и по-голливудски яркого. Какой-нибудь Анаконды и Витрины, страшных санкций Запада и конечно с Джавелинами, и судом над Путиным в Гааге или в Севастополе, с обязательной публичной казнью подсудимого.

    Я очень люблю американцев, они успешные и умные ребята. Правильный путь для Украины они сформулировали в двух словах еще три года назад. И все эти три года они повторяют нам эти два слова. С тех пор никто, ничего умнее и эффективнее не придумал. И, уверен, не придумает.

    Рецепт успешной Украины и ее победы в войне с Россией, простой как лопата и звучит так: 
    «Боритесь с коррупцией!»

    На первый взгляд, может показаться, что никакой связи между войной и коррупцией нет. Как победа над коррупцией поможет нам вернуть к примеру, Крым или Донбасс?

    Но, что такое борьба с коррупцией и победа над коррупцией? 
    А это есть ни что иное, как процесс создания нового, эффективного государства.

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    Ведь для победы над коррупцией нужно сделать следующее:

    • Принять хорошие законы
    • Для принятия законов нужен ответственный парламент
    • А еще нужны суды, которые посадят коррупционеров за решетку
    • А чтобы был суд, нужно профессиональное следствие, а значит нам придется создавать свои НАБУ и ФБР, а к ним в придачу полицию, которая будет доставлять коррупционеров в суд
    • А еще нам понадобится новая пенитенциарная система, чтобы жулики отбывали свой срок по евростандартам
    • Чтобы платить зарплаты и содержать суды, полицию и следствие – нам понадобится новая таможня и таки понадобится эффективная экономика, а еще отказ от популизма и принятие того факта, что финансовая и бюджетная дисциплина – это залог успешной экономики
    • А еще нужно сильное гражданское общество, которое отгонит от кормушки главных коррупционеров Украины – олигархов
    • А еще нам понадобятся не просто свободные медиа, а профессиональные и самостоятельно зарабатывающие медиа, которые могут качественно этот процесс контролировать и освещать

    Сам процесс борьбы с коррупцией – это есть процесс творения нового государства, без которого никакой победы над этим злом не будет. И тем более не будет никакой победы на Донбассе и в Крыму.

    Коррупция – не причина наших бед, а следствие слабости разложившегося украинского государства.

    До 91-го года в Украине не было такого дикого разгула коррупции, потому что было пусть и советское, но все-таки сильное государство, которое держало чиновников в узде. Когда его не стало – чиновники это сразу поняли и начали воровать никого не боясь и не стесняясь.

    Конечно, победа над коррупцией не гарантирует нам возврата Донбасса и тем более Крыма. Но если мы коррупцию не победим – это будет гарантированная потеря Крыма, Донбасса и скорее всего потеря новых территорий.

    Поэтому, если кому-то, после трех лет войны еще не понятно «Что делать», то ответ уже давно известен и никаким другим он не будет – «Бороться с коррупцией».

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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