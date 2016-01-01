Путін - головний лузер світової геополітики

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Чим ВВП може займатися в 2017 році? Думаю, що нічого принципово нового він для нас не придумає

Мовою оригіналу

Путин на сегодня – главный лузер мировой политики

А если Путин – это Россия, а Россия – это Путин, то диагноз получается у меня общий.

Мой итог 2016-го для ВВП

Имея в начале своего пути колоссальную власть, огромные ресурсы, реально самый крутой рейтинг не только в России, а и на всем постсоветском пространстве, Путин так и не смог предложить постсовку, сколь-нибудь привлекательной перспективы.

Все на что его хватило – это заунывный «русский мир» и еще более заунывное «дедывоевали». Истеричный крымНаш и мракобесная Новороссия с танками и градами в густонаселенных промзонах Донбасса, которая обернулась гуманитарной катастрофой и похоронила идеи «русского мира» в Украине.

Его обвинения в сторону США абсолютно несостоятельны. Американцы были бы очень рады, если бы Россия стала настоящим партнером и региональным лидером постсоветского пространства, несла ответственность за эту территорию, сняв этот груз с американских плеч, но увы. Партнер из Путина оказался никудышный.

Российская власть и российское общество застыли в отжившей свой век модели «принуждения и покорения», так до сих пор и не поняв, что эта модель уже не работает. Использование этой модели приводит к саморазрушению того, кто ее использует. Без всяких врагов и санкций.

Используя отработавшую свой век модель, Путин пришел к закономерной точке, когда эта модель начала пожирать его самого. Рухнувший над Черным морем самолет – это оно.

Ни США, ни тем более НАТО и ЕС, никак не ограничивают влияния Путина в Украине. Они более чем лояльны к нему. Беда Путина в том, что влиять в Украине ему просто нечем. Ему нечего предложить украинцам. Путин и Россия полные моральные и интеллектуальные банкроты.

Проиграв партию за Украину, «гроссмейстер» истерично перевернул доску. Все что он делает после - попытка выдать поражения за победы. На внутренний рынок пока получается.

Его надежды на реванш прокремлевских сил в Украине – тщетны. Даже если такой реванш и состоится в результате выборов, это ничего Путину не даст. Любой прокремлевский режим в Украине будет слабым, зависимым и с очень сомнительной легитимностью, которая может быть обрушена в любой момент, каким-нибудь очередным Володей Парасюком. Который просто выйдет на Майдан и скажет: - Геть нах*й!

Чем ВВП может заниматься в 2017-м? Думаю, что ничего принципиально нового он для нас не придумает. Будут продолжаться обстрелы, будут брать в заложники людей, будут прессовать крымских татар, будут вести информационную агрессию. Цель проста – изматывать украинское общество войной, чтобы сломить волю к сопротивлению и привести к власти прокремлевские силы.

Если после прихода к власти Трампа и неустойчивой ситуации в Европе, Украине предстоит остаться с Путиным один на один, без союзников, то это будет значить ровно то, что мы УЖЕ ГОТОВЫ выстоять и без союзников. Выстоим или нет зависит только от нас.

Путин правит страной весьма условно. Да, он директор этого зверинца. Зверинец заселен хищниками, которых надо сыто кормить, Кадыров, гебешники, армейские и ВПК. Но большинство в зверинце – это «бандерлоги», которых тоже надо кормить и обязательно развлекать.

И Путину теперь некуда деваться, кроме как кормить и развлекать этот зверинец. Потому что, если он перестанет это делать, они устроят по всей России такой же трындец, который они устроили у нас на Донбассе.

А еды и развлечений становится все меньше. Еда и развлечения становятся дорогими. И я Путину не завидую. В конец всего этого шабаша его скорее всего сожрут. А потом зверьки начнут жрать друг дружку. Такие обычаи на тех суровых землях!

Джерело: блог Олексія Заводюка

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