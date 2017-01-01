Революції та реформи не робляться без насилля

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: iz.com.ua Реформи

Не варто чекати від болота просвітлення. Його не буде

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Страну меняет небольшой процент людей активных и небезразличных, людей, которые понимают, что дальше жить, как жили до Майдана, уже нельзя. Всем остальным – по*ер. Им по барабану война, погибшие и покалеченные, беженцы и реформы, им по барабану Украина и где она будет завтра. Это болото и другим оно быть не может.

Активное гражданское общество должно регулярно п*здить болото, пока оно не научится новым правилам поведения. Олигархов, телеканалы, радиостанции, медиа, спортсменов, гастролирующих по рашке поп-звезд, и конечно же, политиков. Бить надо всех, кто так и не понял, где он оказался и не понял, что пришли новые времена и с ними пришли новые требования к тем, кто живет в этой стране.

Их нужно дрессировать как собак Павлова, пока на их подкорках не пропишутся новые правила поведения. Не пропишется новая программа, «что можно и что нельзя». Читайте також МВФ виставив Україні сім нових вимог – ЗМІ Сьогодні, 12:15

Чому провалилися іноземці-реформатори 5 Сiчня, 15:21 Очень точно подметила Лариса Волошина: «Те, кто смотрел канал, не возмутились. Возмущаться начали те, кто СТБ не смотрит». Не стоит ждать от болота просветления. Его не будет. Активная часть украинского общества должна навязать болоту новые правила поведения и должна иметь ресурс, чтобы заставить болото подчиниться новым правилам. В общем, без насилия никак. Без насилия революция и реформы не делаются!

Джерело: блог Олексія Заводюка

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