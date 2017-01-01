  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Заводюк
    Думки вголос

    Росія буде переконувати Трампа подарувати їй Україну

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Як показує досвід людства, витрачається на те, щоб когось утримати проти його волі, заняття не тільки шкідливе, але і марне

    Мовою оригіналу

    Что россияне понимают под «Большой сделкой с Трампом»?

    Мне кажется, что они надеются на то, что Трамп назначит Россию «своей любимой женой». А еще они ведут себя так, словно Украина, 3 года назад, у России этот статус (любимой жены) украла.

    И теперь, когда мрачные времена непутевого Обамы кончились, они свято верят в то, что Трамп восстановит попранную справедливость и назначит Путина «своей любимой женой», а Украину превратит в нелюбимую падчерицу.

    В голове россиян никак не может уложиться тот простой факт, что Украине не была и не собиралась быть «любимой женой Америки» на зло России и даже без зла России не собиралась. Не укладывается у них это в голове.

    Они отчаянно пытаются вернуть время вспять, когда Украина была у них на коротком поводке. И ради этого страстного желания сжигают колоссальные ресурсы.

    Читайте також

    Как показывает опыт человечества, тратится на то, чтобы кого-то удержать против его воли, занятие не только вредное, но и бесполезное. Но у Москвы свое понимание того, как устроен этот бренный мир. Так что нам предстоит еще какое-то время понаблюдать как они будут укатывать Трампа подарить им Украину.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ