Росія буде переконувати Трампа подарувати їй Україну
- Сьогодні, 10:17
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Розсилка
Як показує досвід людства, витрачається на те, щоб когось утримати проти його волі, заняття не тільки шкідливе, але і марне
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Что россияне понимают под «Большой сделкой с Трампом»?
Мне кажется, что они надеются на то, что Трамп назначит Россию «своей любимой женой». А еще они ведут себя так, словно Украина, 3 года назад, у России этот статус (любимой жены) украла.
И теперь, когда мрачные времена непутевого Обамы кончились, они свято верят в то, что Трамп восстановит попранную справедливость и назначит Путина «своей любимой женой», а Украину превратит в нелюбимую падчерицу.
В голове россиян никак не может уложиться тот простой факт, что Украине не была и не собиралась быть «любимой женой Америки» на зло России и даже без зла России не собиралась. Не укладывается у них это в голове.
Они отчаянно пытаются вернуть время вспять, когда Украина была у них на коротком поводке. И ради этого страстного желания сжигают колоссальные ресурсы.
Как показывает опыт человечества, тратится на то, чтобы кого-то удержать против его воли, занятие не только вредное, но и бесполезное. Но у Москвы свое понимание того, как устроен этот бренный мир. Так что нам предстоит еще какое-то время понаблюдать как они будут укатывать Трампа подарить им Украину.
Джерело: блог Олексія Заводюка