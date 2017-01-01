Що потрібно зробити з учасниками блокади окупованого Донбасу
- Сьогодні, 14:01
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Розсилка
З одного боку, неспроможна влада і безлад у країні, а з іншого боку – махновщина, петлюрівщина, безвідповідальність і політичний авантюризм, які приведуть країну до ще більшого безладу і хаосу
Мовою оригіналу
Семенченко, Соболева, Парасюка и других блокирующих железную дорогу в «ДЛНР» нужно:
- наградить красивыми медалями за борьбу с контрабандой
- расстрелять по законам военного времени за самоуправство в зоне боевых действий, махновщину и присвоение полномочий
То же самое нужно сделать с Савченко. Наградить за хлопоты о наших военнопленных и сразу после награждения расстрелять.
У нас очень много людей, симпатизирующих «героям, которые за простой народ и большие патриоты». Эти люди будут радоваться награждению.
Остальные граждане, которые не хотят превращения Украины в Боснию и Герцеговину, сдержанно поприветствуют расстрел «хороших ребят», которые своими действиями приближают большой украинский бадабум и новую Руину.
А если серьезно, то Украина находится в очень нехорошей вилке. С одной стороны, несостоятельная власть и бардак в стране, а с другой стороны – махновщина, петлюровщина, безответственность и политический авантюризм, которые приведут страну к еще большему бардаку и хаосу.
По сути у народа нет выбора: или бардак, или еще больший бардак, но при любом выборе ситуация болота, которому грозит дезинтеграция, распад и поглощение еще большей части территорий Москвой, а возможно, и не только Москвой.
Джерело: блог Олексія Заводюка