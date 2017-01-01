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    Думки вголос

    Шукати заміну вугіллю з Донбасу було потрібно ще вчора

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:49
    • Розсилка

    На Донбасі зав'язаний складний вузол і розплутати його одним ударом не вдасться

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    Прозвучал интересный вопрос, почему власть за 3 года не отказалась от угля с ОРДЛО?

    Потому что не хотели рвать промышленные цепочки, которые являются градо и бюджето образующими, держат торговое сальдо страны, обеспечивают работой людей и валютной выручкой страну. Надеялись, что получится замириться-договориться с Путиным и все эти цепочки сохранить. А Путин привязывал их возможным миром и этими же цепочками. И шантажирует ими же, например в Авдеевке и Мариуполе.

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    Там, конечно, есть и другая мотивация, но как бы там ни было, на Донбассе завязан сложнейший узел и распутать его одним ударом, будь то торговая блокада или объявление оккупированной территорией, не получится.

    Но варианты замены углю с ОРДЛО искать нужно было уже вчера. Да и сейчас еще не поздно заниматься этим вопросом вплотную и не отдавать эту тему в руки горлопанов и политических авантюристов, которые не пойми на кого работают.

    Джерело: блог Олексія Заводюка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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