Шукати заміну вугіллю з Донбасу було потрібно ще вчора

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донбасі зав'язаний складний вузол і розплутати його одним ударом не вдасться

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Прозвучал интересный вопрос, почему власть за 3 года не отказалась от угля с ОРДЛО?

Потому что не хотели рвать промышленные цепочки, которые являются градо и бюджето образующими, держат торговое сальдо страны, обеспечивают работой людей и валютной выручкой страну. Надеялись, что получится замириться-договориться с Путиным и все эти цепочки сохранить. А Путин привязывал их возможным миром и этими же цепочками. И шантажирует ими же, например в Авдеевке и Мариуполе.

Там, конечно, есть и другая мотивация, но как бы там ни было, на Донбассе завязан сложнейший узел и распутать его одним ударом, будь то торговая блокада или объявление оккупированной территорией, не получится. Но варианты замены углю с ОРДЛО искать нужно было уже вчера. Да и сейчас еще не поздно заниматься этим вопросом вплотную и не отдавать эту тему в руки горлопанов и политических авантюристов, которые не пойми на кого работают.

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