Суть російської зовнішньої політики: найти дурня, щоб підсунути йому дівчаток
- Сьогодні, 13:53
-
Розсилка
Кремль
По-іншому вести справи в Росії не вміють
Мовою оригіналу
Политика по-русски:
- долго искать и найти дурака, который захочет иметь с ними дело
- подсунуть ему девочек
- дать большую взятку
- подсобить на выборах
- назвать своим в доску парнем
- заключить с ним большую сделку
- кинуть на какой-то мелкой фигне
- получить за это п*здюлей
- попасть под санкции
- обидеться и обозвать пиндосом
- начать искать нового дурачка
По-другому там дела вести еще не научились.
Джерело: блог Олексія Заводюка
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»