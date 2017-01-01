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    Думки вголос

    Суть російської зовнішньої політики: найти дурня, щоб підсунути йому дівчаток

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 13:53
    • Розсилка
    Кремль
    Кремль

    По-іншому вести справи в Росії не вміють

    Мовою оригіналу

    Политика по-русски:

    • долго искать и найти дурака, который захочет иметь с ними дело
    • подсунуть ему девочек
    • дать большую взятку
    • подсобить на выборах
    • назвать своим в доску парнем
    • заключить с ним большую сделку
    • кинуть на какой-то мелкой фигне
    • получить за это п*здюлей
    • попасть под санкции
    • обидеться и обозвать пиндосом
    • начать искать нового дурачка

    По-другому там дела вести еще не научились.


    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія
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